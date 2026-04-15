Atendidos dos menores tras sufrir un atropello en Aranda
El accidente se produjo a las 8.00 horas en la avenida Luis Mateos
Dos menores de unos 12 años han sido atendidos en Aranda tras sufrir un atropello. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 8.00 horas en la que se pedía asistencia a para dos menores, de unos 12 años, que han sido atropellados por un turismo en la avenida Luis Mateos y están conscientes.
El centro de emergencias avisa a la Policía Local de Aranda, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que moviliza una UVI móvil y una ambulancia al lugar.