Atendidos dos menores tras sufrir un atropello en Aranda

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Dos menores de unos 12 años han sido atendidos en Aranda tras sufrir un atropello. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 8.00 horas en la que se pedía asistencia a para dos menores, de unos 12 años, que han sido atropellados por un turismo en la avenida Luis Mateos y están conscientes.

El centro de emergencias avisa a la Policía Local de Aranda, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que moviliza una UVI móvil y una ambulancia al lugar.