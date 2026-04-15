Las fotos de las tapas que este año compiten en el Concurso de Tapas y Pinchos de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Llega a Aranda de Duero una de las iniciativas gastronómicas más esperadas de la primavera. Del 17 al 26 de abril, la capital ribereña se convertirá en epicentro de la cocina en miniatura con la XXIV Ruta de Tapas, Pinchos y Banderillas que organiza la asociación de hosteleros Asohar. Como marca la tradición, todas las propuestas estarán maridadas, si el cliente lo desea, con vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Desde la organización destacan la vigencia de un evento que continúa evolucionando. En esta edición, un total de 13 establecimientos de Aranda de Duero y su entorno competirán por conquistar el paladar del público con elaboraciones originales y llenas de sabor. No habrá jurado profesional. Serán los clientes los que decidan a través de la aplicación digital Rutappa. “En esa app podrán votar, consultar información del evento y participar en sorteos de premios”, animan.

El precio este año será de 3 euros para la tapa individual y de 5 euros para las que incluyan vino de la denominación de Origen.

Los establecimientos participantes ofrecerán sus propuestas en horario de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, facilitando así la participación tanto en comidas como en cenas.

Estos con los restaurantes participantes y sus tapas: