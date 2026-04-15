CaixaBank y FAE-Asemar celebran una nueva edición de 'Conversaciones Abiertas'

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Aranda de Duero acogerá una nueva edición del ciclo 'Conversaciones Abiertas', una iniciativa promovida por la Asociación de Empresarios de Aranda y la Comarca (FAE-

Asemar) y patrocinada por CaixaBank, cuyo objetivo es generar espacios de reflexión y diálogo para el tejido empresarial de la Ribera del Duero.

Tras la positiva acogida de la edición celebrada en 2025, el programa se pone de nuevo en marcha con el propósito de ofrecer a empresarios y directivos un entorno cercano en el que compartir experiencias, analizar los retos actuales de las organizaciones y abordar cuestiones clave para la gestión empresarial.

El ciclo se desarrollará a lo largo de tres encuentros empresariales en formato desayuno, que tendrán lugar en el Hotel Restaurante Montermoso de Aranda de Duero durante los meses de abril, junio y octubre de 2026.

La primera jornada está prevista para el 21 de abril y estará centrada en la importancia de parar para reflexionar, definir la estrategia y desarrollar procesos de planificación estratégica en las organizaciones, en un contexto empresarial cada vez más cambiante y competitivo.

Las siguientes sesiones abordarán diferentes temáticas de interés para las empresas del territorio, combinando la participación de expertos, el intercambio de experiencias empresariales y el networking entre los asistentes.

Con esta iniciativa, FAE-Asemar continúa impulsando espacios de encuentro que contribuyen a fortalecer el tejido empresarial de la comarca, fomentando el aprendizaje compartido y la generación de nuevas oportunidades de colaboración entre empresas.

Por su parte, CaixaBank, como entidad patrocinadora, reafirma su compromiso con el desarrollo económico y empresarial del territorio, apoyando iniciativas que promueven la innovación, la reflexión estratégica y el crecimiento del tejido empresarial local.

El ciclo 'Conversaciones Abiertas' se consolida así como un foro de referencia para empresarios y profesionales de la Ribera del Duero interesados en compartir conocimiento, anticiparse a los cambios del entorno empresarial y generar nuevas oportunidades de desarrollo.