La Ribera del Duero, referente en la alfabetización digital de la tercera edad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) de la Ribera del Duero Burgalesa califica de «extraordinarios» los resultados del proyecto RuralTIC Aulas Digitalizadas, una iniciativa de alfabetización tecnológica que ha logrado conectar a 165 usuarios únicos de 98 municipios de la comarca con las oportunidades de la era digital. El proyecto, enmarcado dentro de un programa de ámbito nacional, está impulsado por la Fundación AlmaNatura en colaboración con la Fundación HP.

AlmaNatura es la entidad ejecutoria, cuyo propósito está orientado a la fijación de población en el medio rural mediante la creación de oportunidades a través ejes de intervención como la cultura, empleo, educación, la salud y la tecnología.

El impulso estratégico de la iniciativa corre a cargo la Aceleradora de Equidad Digital de la Fundación HP. Su objetivo no es crear estructuras nuevas desde cero, sino fortalecer a las organizaciones que ya operan en el territorio, dotándolas de equipos tecnológicos de alta calidad y de una formación metodológica avanzada para que estas, a su vez, puedan liderar la alfabetización digital en sus comunidades. El programa busca llevar a cabo proyectos de digitalización en comunidades rurales de menos de 5.000 habitantes y tiene un doble objetivo: dotar a estas entidades de los recursos necesarios y de formación gratuita para llevar a cabo sus proyectos y, al mismo tiempo, tejer una red de colaboración que garantice un impacto duradero en el territorio.

A nivel nacional, RuralTIC Aulas Digitalizadas se ha fijado el ambicioso objetivo de impactar a más de 1.500 beneficiarios directos a través del acompañamiento a 12 organizaciones rurales seleccionadas por su trayectoria y compromiso. Entre estas entidades, la ADRI Ribera ha destacado por su capacidad de ejecución y su enfoque integral.

En un entorno donde la brecha digital puede suponer un obstáculo insalvable para el acceso a servicios y el desarrollo económico, RuralTIC Aulas Digitalizadas ha desplegado una estrategia de cercanía, llevando la formación directamente a los pueblos pequeños. Con más de 260 participaciones totales y 18 horas de formación especializada, el proyecto ha demostrado que el medio rural burgalés está preparado y motivado para dar el salto tecnológico.

En la Ribera del Duero, el proyecto se ha llevado a cabo con dos colectivos críticos para la sostenibilidad de la comarca: Envejecimiento Activo y Conectividad. De esta forma, 128 personas mayores -la mayoría mujeres de entre 60 y 90 años- han participado en talleres diseñados para reducir la soledad no deseada y fomentar la autonomía. Desde el uso de redes sociales para mantener vínculos familiares hasta la aplicación de las TIC para la preservación del patrimonio folklórico, los participantes han demostrado que la tecnología es una herramienta de empoderamiento a cualquier edad.

Por su parte, 37 emprendedores y empresas han recibido capacitación en herramientas digitales para potenciar sus ideas de negocio. Talleres sobre e-commerce, modelos Canvas digitales y economía regenerativa han dotado al tejido empresarial local de las competencias necesarias para competir y crecer desde el medio rural.

El éxito de RuralTIC Aulas Digitalizadas ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con la Unión de Asociaciones de Jubilados de la Ribera, entidad que ha actuado como puente con el colectivo senior, facilitando que la formación llegue a todos los rincones del territorio.

Mirando hacia el futuro, ADRI Ribera ha confirmado que la tecnología RuralTIC Aulas Digitalizadas se integrará de forma permanente en su programa de voluntariado ¿Te Enseño Mi Pueblo?. Esta decisión permitirá que los dispositivos sigan prestando servicio a la comunidad en la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la comarca. Además, se está en conversaciones con diferentes entidades de empresarios para generar nuevos proyectos futuros usando como base el material y conocimiento aportado por este proyecto.

«RuralTIC Aulas Digitalizadas no es un proyecto aislado, sino el comienzo de una estrategia a largo plazo para convertir la Ribera del Duero Burgalesa en un referente de digitalización social», afirma la gerencia de la ADRI. Asimismo, la entidad ha manifestado su total apertura a colaborar con nuevas instituciones y empresas en futuros proyectos de digitalización, con el objetivo de que ningún vecino de quede atrás por falta de conocimientos tecnológicos.

«La ejecución de RuralTIC Aulas Digitalizadas en la Ribera del Duero Burgalesa constituye una prueba de la capacidad de una asociación dinámica y adaptada a una sociedad ribereña siempre en la cresta de la realidad actual», afirma su presidente, Ángel García González, orgulloso de que ADRI haya sido una de las 12 entidades españolas seleccionadas para este proyecto.