Tensión en la Policía Local de Aranda. Acusan a dos agentes de un presunto caso de violencia contra un menor

Publicado por Redacción Aranda Creado: Actualizado:

Tensión en la comisaría de la Policía Local de Aranda. Un grupo de 40 personas se han concentrado para protestar por un presunto caso de abuso policial a un menor.

Según explica la familia del joven de 15 años, el adolescente circulaba con el patinete por los Jardines de Don Diego, el lunes por la tarde, cuando dos agentes uniformados le dieron el alto. "Como no tenía papeles le tiraron al suelo y le dieron golpes y un codazo. No podía respirar", rechazan los familiares.

La familia en el momento de entrar en la comisaríaL.V.

En ningún momento, reiteran, "es racismo". "No se trata de ser gitanos o payos, es violencia policial contra un niño menor de edad. Eso no está bien y tienen que pagar también por lo que han hecho", exige la familia mientras muestra el video de la detención.

Aunque la familia quería interponer una denuncia, finalmente ha mantenido una reunión con el jefe de la Policía Local y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Martín Abad.