Herido muy grave tras una agresión con un adoquín en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Una pelea en el barrio de Santa Catalina ha terminado con un joven ingresado en el hospital Santos Reyes en estado muy grave. Los hechos comenzaron en torno a las 13.15 horas, cuando dos jóvenes se estaban peleando en la confluencia de las calles Diego de Avellaneda y Pizarro, ya que fueron muchas las llamadas que recibió el centro de emergencias del 1-1-2 ubicando el incidente en ambas calles, ya que los implicados se estaban moviendo durante la reyerta.

Las llamadas alertan de la pelea de dos varones, de unos 20 años, ya además los alertantes informan de que uno de ellos ha golpeado al otro con una piedra o ladrillo. Posteriormente, se pudo confirmar que le dio varios golpes con un adoquín.

El centro de emegencias del 1-1-2 dio aviso a Policía Local, y a Policía Nacional y a Sacyl, que ha enviado una UVI móvil. El suceso ha provocado inmediatamente un gran revuelo en el barrio y en poco tiempo han empezado a circular imágenes y vídeos del lugar del incidente.

En uno de los vídeos un vecino narraba que uno de ellos le había dado numerosos golpes mientras decía "terrible, esto es terrible, es terrible este barrio". En otras imágenes que circulaban por redes sociales se podía ver el despliegue policial y a dos agentes de la Policía junto al agredido, tendido en el suelo, inmóvil. En una de las imágenes se puede ver junto a sus pies un par de adoquines. Al lugar de la agresión se desplazó una UVI móvil, cuyo personal ha atendido y trasladado al herido al hospital Santos Reyes.

La Policía investiga si esta agresión está relacionada con un altercado previo que han podido tener estos jóvenes en el que uno de ellos le habría agredido con un arma blanca, provocándole un corte en un brazo. Después, éste habría ido en busca de su agresor y le habría golpeado con un adoquín.