Clamor por el Tren Directo con más de un centenar de coches de Burgos a Aranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La reivindicación por la reapertura inmediata del Tren Directo, volvió este domingo a hacerse visible en la carretera y en la calle. La marcha convocada por la Sociedad Civil Burgalesa (Socibur) desde la capital hasta Aranda de Duero fue todo un «éxito», a juicio de sus organizadores, y demostró el músculo social en defensa de una «infraestructura estratégica para el futuro económico, social y territorial de la provincia».

La caravana partió a las 10 horas desde Burgos, frente a la fábrica de Bridgestone, y recorrió la autovía A-1 a velocidad reducida, en torno a 60 kilómetros por hora, hasta llegar a la capital ribereña pasadas las 12 del mediodía. Durante el recorrido, los vehículos participantes portaron banderines reivindicativos en defensa del Directo, convirtiendo la marcha en una llamada de atención clara y visible al Ministerio de Transportes.

En la movilización participaron cerca de un centenar de coches particulares, entre ellos una veintena de vehículos históricos pertenecientes a asociaciones de automóviles clásicos de Burgos y Aranda de Duero. A su llegada, estos coches históricos accedieron a la Plaza Mayor arandina, donde fueron recibidos por los asistentes.

La jornada concluyó con una concentración que reunió a más de 300 personas pese a la fuerte lluvia caída durante buena parte del acto. Los asistentes tuvieron que resguardarse inicialmente bajo los soportales, lo que retrasó el comienzo del evento. Sin embargo, acabaron saliendo con paraguas para respaldar una reivindicación que consideran irrenunciable.

La llegada de la marcha estuvo acompañada por la música de los DJ Popi y Sito, que amenizaron la espera desde las 11 horas y durante toda la concentración, incorporando sonidos de locomotora y efectos de humo entre canción y canción. Un guiño simbólico, sin duda, al tren que Burgos, Aranda y las comarcas afectadas de Segovia y Madrid siguen reclamando.

En el acto estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje; concejales de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, el presidente de la Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid-Aranda-Burgos, Jorge Núñez; y el secretario de Socibur, Carlos Temiño. Todos ellos subieron al escenario instalado en la Plaza Mayor para trasladar un mensaje común: la reapertura del Directo no es una reivindicación localista, sino una necesidad de país para conectar África con el resto de Europa.

Durante el acto, se puso de manifiesto que la línea Madrid-Aranda-Burgos es una infraestructura ya existente, con un enorme valor estratégico para las mercancías, la industria, la vertebración territorial y la lucha contra la despoblación. Su reapertura permitiría mejorar las comunicaciones con Madrid, reforzar la competitividad de Burgos y Aranda y ofrecer una alternativa ferroviaria eficaz en un momento en el que el transporte de mercancías por tren debe ser una prioridad real y no solo un discurso institucional.

En algún que otro momento, se escucharon gritos de 'Puente, dimisión' en referencia al ministro de Transportes, así como consignas en defensa del ferrocarril como 'No nos vamos a rendir, Tren Directo hasta Madrid'. Los organizadores insistieron además en que la sociedad civil seguirá movilizándose el tiempo que sea necesario y que no aceptará que el paso de los años sirva como excusa para dejar morir una línea fundamental.

En su alocución, Núñez advirtió la reivindicación continuará con nuevas acciones si el Ministerio no escucha a Burgos y Aranda. «La próxima, en la autovía A-1», sentenció, en referencia a la necesidad de aumentar la presión social e institucional para lograr una respuesta eficaz.

Por su parte, Socibur agradeció la implicación de todos los participantes, así como la colaboración Plataforma por el Directo y del Ayuntamiento de Aranda. «Hoy, Burgos y Aranda han vuelto a demostrar que el Directo sigue vivo en la calle. No pedimos privilegios: pedimos sentido común, igualdad de oportunidades y respeto a una infraestructura que nunca debió abandonarse. No nos vamos a cansar. El Tren Directo tiene que reabrirse y vamos a seguir luchando hasta conseguirlo», apuntaron desde la asociación

La entidad considera que la jornada de este domingo marca un nuevo hito en la movilización ciudadana por el ferrocarril Madrid-Aranda-Burgos y exige al Ministerio de Transportes que abandone la pasividad, escuche a la sociedad civil y adopte decisiones inmediatas para recuperar una línea clave para Burgos, Aranda, la Ribera del Duero, Castilla y León y el conjunto de España.