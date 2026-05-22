Todos los detalles, incluidos cortes de tráfico, de los Premios Envero y el Envero Fest

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Quedan apenas unas horas. Aranda de Duero celebra mañana sábado la fiesta del vino en la que se han convertido los Premios Envero, los únicos galardones especializados al 100% en vinos de la Ribera del Duero que además dan voz al consumidor final.

Con este objetivo, mil personas elegirán en una cata ciega a los tres finalistas de cada una de las ocho categorías de vino. La gran cata de los 'Mil siempre aciertan' comenzará a las 12.00 horas en el recinto ferial. Los catadores accederán al interior de la sala a las 11.20 horas.

En un ambiente único la decisión final dependerá de un comité profesional liderado por la primera y única Master of Wine, Almudena Alberca, y formado por expertos sumilleres y representantes del Consejo Regulador. El nombre de los ganadores se dará a conocer a las 20.00 horas durante la celebración del Envero Fest, que este año cambia de ubicación y se reubica en los Jardines de Don Diego junto a la escultura de los premios.

Allí se instalará la barra más grande de vinos de Ribera del Duero, en una fiesta que bailará al ritmo de la música folk de las bandas El Nido y Casapalma y por primera vez la internacional Gwendal.

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Cortes de tráfico

Con motivo de la celebración del EnveroFest, el Ayuntamiento de Aranda de Duero informa de importantes limitaciones de circulación en el entorno de los Jardines de Don Diego durante la tarde y noche del sábado 23 de mayo. El corte afectará al tramo comprendido entre la rotonda de la calle Miranda do Douro y la rotonda de la plaza La Virgencilla, permaneciendo cerrado al tráfico desde las 18:00 hasta las 00:00 horas. No obstante, se permitirá la circulación por la parte trasera de los Jardines de Don Diego en dirección a la calle Sol de las Moreras, con el objetivo de facilitar la movilidad en la zona durante el desarrollo del festival.

Cambios en el itinerario de autobús

Asimismo, el servicio de autobuses urbanos verá modificado su recorrido habitual mientras dure el corte de tráfico. Las líneas que circulan desde Plaza Mediterráneo hasta el Ambulatorio Norte mantendrán su itinerario normal, pero a partir de este punto los autobuses desviarán su recorrido por María Pacheco, carretera de Sinovas, carretera de La Aguilera y calle Espolón, pasando por el Hospital, la Estación de Autobuses y la avenida Santa Teresa de Jesús Jornet antes de regresar a Plaza Mediterráneo. Durante ese periodo quedarán suprimidas las paradas de las calles San Francisco 41 y 51, Arco Isilla y calle Postas.