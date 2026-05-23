Mil catadores eligen en Aranda a los finalistas de los Premios Envero 2026

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La cata popular de los Premios Envero seleccionó este sábado en Aranda de Duero los vinos finalistas de su XXVII edición, después de una jornada en la que cerca de un millar de catadores no profesionales valoró a ciegas las muestras presentadas por 89 bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Los vinos elegidos pasarán ahora a la segunda fase del certamen, en la que una mesa de expertos decidirá los ganadores definitivos. El fallo se dará a conocer el próximo 4 de junio durante la gala prevista en el Museo Sacro de San Juan, donde también se entregará el Envero de Honor al viticultor José Ignacio Rincón Sanz, de Moradillo de Roa.

Reserva y Gran Reserva abren la lista de finalistas

La selección dejó finalistas en ocho categorías, desde los vinos de mayor envejecimiento hasta jóvenes, blancos y rosados. En Reserva y Gran Reserva pasaron a la siguiente fase Briego Gran Reserva 2019, de Bodegas Briego; Torremorón 2021, de Bodega Torremorón; y Tinto Arroyo Reserva 2019, de Bodegas S. Arroyo.

En Crianza, los vinos clasificados fueron Cillar de Silos Crianza 2022, de Bodega Cillar de Silos; Abadía San Quirce Crianza, de Bodega Abadía de San Quirce; y Hacienda Vitulia Crianza 2022, de Bodegas Vitulia. La categoría Joven Roble quedó integrada por Amaró de Recoletas 2022, de Bodegas y Viñedos Amaró; Vegantigua 2024, de Bodegas Vega de Yuso; y Abadía San Quirce 6 Meses Barrica, también de Bodega Abadía de San Quirce.

Entre los vinos Jóvenes, los finalistas fueron Cillar Tinto Fino 2025, de Bodega Cillar de Silos; Tinto Joven Morozán 2025, de La Asunción de Nuestra Señora Sociedad Cooperativa; y Vino Tinto Carro de Leña 2025, de Alejandro Herrero Álvarez.

La cata también seleccionó finalistas en las categorías de blancos y rosados. En Blanco con Envejecimiento, la segunda fase contará con Territorio Luthier Blanco de Guarda 2022, de Territorio Luthier; Trus Albillo Mayor Reserva 2022, de Bodegas Trus; y Hacienda Vitulia Albillo Mayor Barrica 2024, de Bodegas Vitulia. En Blanco, fueron elegidos Feliz 2025 y Feliz 2024, ambos de Feliz Compañía de Vinos, junto a Matanizal 2025, de Bodega Castillo de Peñaranda.

En Rosado con Envejecimiento, los vinos finalistas fueron Pradorey Finca La Recorba 2025, de Bodegas Real Sitio de Ventosilla; Lara O Clarete Crianza 2024, de Territorio Luthier; y Los Jalones Rosado 2025, de Bodegas Hemar. En la categoría Rosado, quedaron seleccionados Milcampos 2025, de Bodega La Milagrosa; Razy de Neo 2025, de Bodegas Neo; y Acebeño 2025, de Bodegas Cantamora.

Una cata popular para elegir los vinos que optan a premio

La cata se desarrolló con las muestras conservadas en frío y servidas de forma anónima para garantizar una valoración sin referencias comerciales. Bajo el lema ‘Mil siempre aciertan’, los Envero mantienen un modelo singular dentro de los concursos vinícolas, ya que la primera criba recae en un amplio jurado popular formado por aficionados al vino, antes de que los expertos asuman la decisión final.

La participación exterior ganó peso en esta edición, con un 60% de catadores llegados de fuera de Aranda, un porcentaje superior al de años anteriores. Ese dato reforzó el alcance de una cita que combina promoción del vino, participación ciudadana y actividad cultural en torno a la Ribera del Duero.

El certamen reunió de nuevo al sector vitivinícola, a aficionados y a visitantes en una jornada que arrancó con un brindis conjunto antes del inicio de las valoraciones. La cata formó parte de una programación que continuó en los Jardines de Don Diego con el Enverofest, el festival de vino y música asociado a los premios, con actuaciones de El Nido, Gwendal y Casapalma.

La gala del 4 de junio completará el recorrido de esta XXVII edición con el anuncio de los ganadores definitivos y la entrega del Envero de Honor a Nacho Rincón, viticultor de Moradillo de Roa. El reconocimiento distingue su labor de divulgación de la viticultura y de las buenas prácticas en el cultivo de la uva a través de las redes sociales, donde ha contribuido a dar visibilidad al trabajo de los viticultores de la Ribera del Duero.