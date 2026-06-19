El Centro de Visitantes de Clunia recibe el XIV Premio de Arquitectura de Castilla y León

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El Centro de Recepción de Visitantes del yacimiento romano de Clunia Sulpicia, en la provincia de Burgos, fue distinguido con el XIV Premio de Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León en la edición 2024-2025, el máximo reconocimiento que concede la Comunidad en este ámbito. El galardón recae en el proyecto diseñado por los arquitectos Antonio Tejedor Cabrera y Mercedes Linares Gómez del Pulgar.

La entrega del premio tuvo lugar en el Museo Diocesano y de la Semana Santa de León, en el marco de la convocatoria bienal organizada por los colegios oficiales de arquitectos de León y de Castilla y León. En esta edición concurrieron 132 proyectos de toda la Comunidad. El centro de Clunia obtuvo previamente el reconocimiento en la categoría de ‘Otros edificios de nueva planta’ antes de ser elegido como la mejor obra arquitectónica del certamen.

La infraestructura fue concebida para mejorar la acogida, información e interpretación de los visitantes del conjunto arqueológico de Clunia Sulpicia, uno de los principales enclaves romanos del norte de España. El jurado reconoció una propuesta integrada en el entorno y orientada a reforzar la conservación y divulgación del patrimonio arqueológico.

La Diputación de Burgos, titular y gestora del yacimiento, valoró el galardón como un respaldo a las actuaciones desarrolladas en los últimos años para impulsar la investigación, conservación y promoción de Clunia como recurso cultural y turístico de la provincia.

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, señaló que “este premio reconoce una arquitectura de excelencia al servicio del patrimonio y de las personas”. Asimismo, destacó que el centro contribuye a mejorar la experiencia de visita y a proyectar el patrimonio histórico burgalés dentro y fuera de Castilla y León.

Suárez añadió que el reconocimiento también pone en valor el compromiso de la institución provincial con la protección y difusión del patrimonio histórico como elemento de desarrollo cultural, educativo y turístico en el medio rural.

El Centro de Recepción de Visitantes constituye la puerta de entrada al yacimiento de Clunia Sulpicia y presta los servicios necesarios para contextualizar la relevancia histórica de la antigua ciudad romana, considerada uno de los enclaves arqueológicos más importantes de la península ibérica.

Gracias a este reconocimiento, la Diputación suma un nuevo galardón vinculado a las actuaciones promovidas en Clunia y refuerza la proyección del yacimiento como uno de los principales referentes patrimoniales de Castilla y León.