Alerta urgente en Aranda de Duero para no beber agua del grifo por salubridad

Publicado por Diego SantamaríaLoreto Velázquez Burgos , Aranda Creado: Actualizado:

Un mensaje corre como la pólvora desde esta mañana a través de las redes sociales y en grupos de WhatsApp de Aranda de Duero. Se trata de un aviso urgente, emitido por el Ayuntamiento, en el que se recomienda encarecidamente no beber agua del grifo en la zona sur de la ciudad y parte de la norte. El motivo, según fuentes municipales, obedece a una «incidencia» en uno de los depósitos.

En el llamamiento, se aconseja además utilizar agua embotellada para consumo y uso alimentario como medida preventiva. Sobre la incidencia, se sabe que se trata de un acceso no autorizado en la madrugada de este domingo en el depósito del Cerro de los Perros que se ha saldado con la comisión de un «acto de vandalismo».

Con la Policía alerta para dar con los responsables de esta acción, el Ayuntamiento subraya la importancia de «no compartir información que no venga de canales oficiales o medios de comunicación». No en vano, «se informará puntualmente a la población en cuanto se disponga de los resultados de las analíticas y se restablezca la normalidad en el suministro».

En declaraciones a este periódico, la segunda teniente de Alcalde, Belén Esteban, asegura que nadie ha resultado intoxicado hasta el momento. Desmiente, por lo tanto, los bulos que ya han empezado a circular por redes sociales alertando de varios ingresos hospitalarios por gastroenteritis.

Ante tales circunstancias, la Corporación municipal señala que las operaciones de comprobación de la salubridad del agua potable cuya podrían superar las 24 horas. Pese a ello, se se acceder al uso de agua potable en las fuentes públicas existentes en la zona norte y, aparte, se habilitarán otras áreas para recoger agua potable que sea apta para el consumo humano. De hecho, Esteban precisa que ya se dispone de cisternas por si fuera necesario abastecer de agua potable a la población de las zonas afectadas.

Por si fuera poco, la web del Ayuntamiento ha sufrido una caída esta misma mañana. Así las cosas, se ha creado una página con carácter temporal para informar en tiempo real de cualquier novedad relativa a los análisis del agua y el restablecimiento del suministro. El enlace es el siguiente: https://ayuntamientodearandadeduero.statuspage.io/incidents/7wm7hbj9gxnf