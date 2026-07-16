Detenido por agredir sexualmente y robar a una joven en un viaje compartido entre Burgos y Aranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Aranda de Duero ha detenido y puesto a disposición judicial a un joven de entre 20 y 30 años de edad, investigado como presunto responsable de un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia e intimidación.

Según consta en el relato de los hechos denunciados, la víctima, vecina de la capital ribereña, fue agredida durante la noche del pasado 1 de julio en el interior del vehículo del presunto autor durante el trayecto entre Burgos y Aranda.

Sobre las 21 horas de ese día, la joven se encontraba en Burgos. Ante la necesidad de trasladarse a su domicilio en Aranda, contactó vía WhatsApp con el conductor de un vehículo que ofrecía ese servicio a través de una conocida aplicación de viajes compartidos entre particulares y al que ya conocía por haber viajado anteriormente con él.

Según el relato de la víctima, en un momento dado el conductor se desvió de la ruta y detuvo el vehículo en un lugar apartado. A continuación, propuso a la mujer mantener relaciones sexuales.

Ante la negativa de la joven, el presunto agresor utilizó la violencia para contrarrestar su resistencia física. A consecuencia de ello, la víctima sufrió heridas leves en brazos y manos por las que tuvo que recibir asistencia médica.

Una vez consumada la agresión sexual, y después de sustraer bajo intimidación el dinero que la joven portaba, el arrestado continuó el trayecto hasta Aranda. Allí fue donde ambos se separaron.

Tras alertar de lo sucedido, la Policía Local de Aranda acudió en primera instancia a atender a la víctima y recoger sus primeras manifestaciones. Ante ello, se activó el protocolo policial para estas situaciones y la joven fue trasladada al hospital Santos Reyes para ser examinada.

A partir de ahí, la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación tramitando la denuncia interpuesta por la joven. Pocas horas después, el presunto autor era detenido y puesto a disposición judicial en los plazos legales previstos.