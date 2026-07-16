Detenido por agresión sexual a una joven durante un viaje compartido en coche

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Aranda de Duero ha detenido y puesto a disposición judicial a un varón de entre 20 y 30 años de edad, investigado como presunto responsable de un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia e intimidación.

Según consta en el relato de los hechos denunciados, la víctima, una joven residente en Aranda, fue agredida durante la noche del pasado 1 de julio en el interior del vehículo del presunto autor, durante el trayecto entre Burgos y Aranda.

Sobre las 21:00 horas de ese día, la joven se encontraba en Burgos y, precisando trasladarse a su domicilio de la capital ribereña, contactó vía WhatsApp con el conductor de un vehículo que ofrecía ese servicio a través de una conocida aplicación de viajes compartidos entre particulares, a quien ya conocía por haber viajado anteriormente con él.

Durante el trayecto, en el que únicamente viajaban los dos, el conductor se desvió de la ruta y detuvo el vehículo en un lugar apartado, tras lo cual propuso a la mujer mantener relaciones sexuales.

Ante la negativa de esta, utilizó la violencia para contrarrestar la resistencia física de la víctima, quien, fruto de ello, sufrió heridas leves en brazos y manos, por las que debió recibir asistencia médica.

Tras consumar la agresión sexual y, tras sustraer bajo intimidación el dinero que la joven portaba, el arrestado continuó el trayecto hasta Aranda de Duero, lugar donde ambos se separaron.

Tras dar aviso a las Fuerzas de Seguridad, agentes de la Policía Local de Aranda acudieron en primera instancia a atender a la víctima, recabando sus primeras manifestaciones. Ante ello, se activó el protocolo policial para estas situaciones y la joven fue trasladada al Hospital Santos Reyes para ser examinada.

A partir de lo anterior, la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, tramitando la denuncia interpuesta por la joven. Pocas horas después, el presunto autor era detenido y puesto a disposición judicial en los plazos legales previstos.