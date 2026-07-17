Javier Ajenjo y Sonorama Ribera reciben el premio Pollogómez de Honor 2026

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Festival Pollogómez concederá este año el premio de Honor 2026 a Javier Ajenjo y al proyecto Sonorama Ribera, en reconocimiento a una trayectoria que ha demostrado que la cultura puede ser uno de los principales motores de desarrollo económico, social y humano de los territorios rurales.

El galardón, que nació con el objetivo de distinguir a personas e instituciones que han contribuido de forma extraordinaria a la cultura y al medio rural, suma así un nuevo nombre a una nómina de reconocidos referentes entre los que figuran Joaquín Díaz, Óscar Esquivias, Javier Pérez Andrés, Félix Yáñez o Diego Galaz, entre otros.

La organización del Festival Pollogómez ha querido destacar especialmente la capacidad de Javier Ajenjo para convertir un sueño nacido en una localidad de poco más de 30.000 habitantes en uno de los proyectos culturales más influyentes de España. “Desde Aranda de Duero, Sonorama Ribera ha conseguido situar a la Ribera del Duero, a la provincia de Burgos y a Castilla y León en el mapa internacional de la música y la cultura”, destaca el jurado.

Un profeta de la cultura desde el medio rural

Nacido y afincado en Aranda de Duero, Javier Ajenjo ha defendido siempre la cultura como motor del medio rural, apostando por iniciativas que han creado oportunidades. Aunque el festival se ha convertido en uno de los más prestigiosos del país, “el éxito nunca se ha traducido en una pérdida de identidad”. “Ajenjo ha defendido siempre un modelo cultural vinculado a las personas, a la calidad artística, a los productos del territorio, a la gastronomía y a la convivencia entre visitantes y vecinos”, subrayan convencidos de que Sonorama ha contribuido a proyectar una imagen moderna y dinámica de la provincia de Burgos, favoreciendo la atracción de visitantes, talento e inversión y demostrando que la cultura puede convertirse en un auténtico agente de transformación territorial

Una distinción con alma de comarca

La organización del Festival Pollogómez considera que Javier Ajenjo representa a una generación de emprendedores culturales que han sabido transformar su pasión en una herramienta para mejorar el territorio. “Creemos que tenemos muchos profetas en nuestra tierra y Javi es uno de ellos”, destacan desde el festival.

Como es tradición, el Pollogómez de Honor será una obra realizada por un artista de la comarca. En esta ocasión, el reconocimiento ha sido creado por Félix Yáñez, impulsor de Territorio Artlanza.

El galardón se entregará el próximo 21 de agosto durante una fiesta especial que tendrá lugar en el marco del Festival Pollogómez.

La cita servirá también para inaugurar una nueva edición de un festival que regresa a su formato gratuito y que, durante dos jornadas, volverá a llenar las calles de arte urbano, gastronomía, actividades participativas y mucha música.