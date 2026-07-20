Ribera del Duero vuelve a formar parte de Bella Indexa Festival en la Costa del Sol

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen Ribera del Duero volverá a formar parte de Bella Indexa Festival 2026, una de las citas musicales más destacadas del verano en la Costa del Sol, que celebrará su próxima edición el sábado 1 de agosto en Oma Sound, en San Pedro Alcántara, Marbella.

En esta edición, Ribera del Duero contará con un ‘wine bar’ exclusivo abierto al público asistente. “Este espacio permitirá acercar al público la diversidad y versatilidad de los vinos de Ribera del Duero a través de una selección de hasta 15 referencias, entre blancos, rosados y tintos”, explican desde el Consejo Regulador.

En esta acción promocional, el Consejo Regulador contará con vinos de Bodegas Abadía San Quirce, Bela (Sociedad Vinícola Villalba); Bodegas y Viñedos Neo, Bodegas Epifanio Rivera, Bodegas Federico, Bodegas Pascual, Legaris, Real Sitio de Ventosilla, Valparaíso, Grandes Bodegas, Matarromera, San Roque de la Encina, Navarro Balbas y Bodegas Raíz y Quesos Páramo de Guzmán.

En cuanto al festival, Bella Indexa volverá a reunir diferentes estilos del panorama musical actual, desde el indie y el pop-rock hasta el rock electrónico y el electropop. El cartel contará con artistas como Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca, Marlena, Mafalda Cardenal, El Verbo Odiado, Oslo Ovnies y Ochoymedio Djs, entre otros. “Volver a formar parte de Bella Indexa Festival nos permite acercar la calidad, diversidad y personalidad de los vinos de Ribera del Duero a la Costa del Sol, en un entorno experiencial, contemporáneo y vinculado a la música, el ocio y la cultura. Para la Denominación de Origen, esta cita supone una oportunidad para conectar con nuevos públicos y mostrar la Ribera del Duero actual, con vinos blancos, rosados y tintos, en una de las grandes citas del verano en Marbella”, destaca el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual.