El PSOE exige a Sentir Aranda que dé explicaciones por el fracaso del autobús turístico

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque el gobierno de Sentir Aranda achaca la responsabilidad a la empresa adjudicataria, el PSOE lamenta la pérdida del autobús turístico de hidrógeno y exige explicaciones al alcalde por el fracaso de un proyecto estratégico.

Los socialistas pedirán el expediente completo para conocer el seguimiento realizado, las alternativas planteadas y el impacto económico que tendrá la pérdida de una actuación financiada con fondos europeos. "Aranda necesita un gobierno que no solo anuncie proyectos, sino que sea capaz de ejecutarlos con eficacia, transparencia y responsabilidad", censura la concejala socialista Laura Jorge, al recordar que era uno de los proyectos estrella para impulsar el turismo, la movilidad sostenible y la conexión del patrimonio de la ciudad con las bodegas de la Ribera del Duero.

Control y seguimiento

El gobierno del alcalde Antonio Linaje atribuye esta situación al incumplimiento de la empresa adjudicataria. "Nadie discute que, si una empresa incumple un contrato, debe asumir las responsabilidades correspondientes, pero esa circunstancia no exime al equipo de gobierno de rendir cuentas sobre la gestión, el control y el seguimiento del proyecto", insiste.

Para el PSOE, Sentir Aranda ha fallado en planificación y a la hora de desarrollar una gestión política capaz de anticiparse a los problemas. "Cuando están en juego cientos de miles de euros de financiación europea y una iniciativa clave para la promoción turística de Aranda, no basta con señalar a la empresa cuando el proyecto ya se ha perdido", rechaza Laura Jorge.