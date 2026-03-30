La solemnidad (en imágenes) del Vía Crucis Penitencial con Antorchas en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La luz y la juventud se unen en devoción a la cruz. Los tres elementos protagonizan el Via Crucis Penitencial con Antorcha que gira en torno a la honestidad y la cruda sencillez de una cruz como paso. La Semana Santa de Burgos inicia su concentración de actividades más importante del año entre la Iglesia de San Esteban y la subida al Castillo.

La imagen que procesiona el lunes, en medio de un día de solemnidad y recogimiento, es una simple cruz de las Jornadas Mundiales de Juventud que pertenece a la parroquia de San Juan Pablo II y que es portada por jévenes. Durante la comitiva sencilla pero llena de sentimiento y devoción a Cristo, la comitiva está acompañada por feligreses de la parroquia de San Josemaría Escribá.

El recorrido se inicia en la Iglesia de San Esteban Protomártir de donde parte la procesión. Su destino queda claro desde el principio. El grupo, encabezado por la Coordinadora Diocesana de Pastoral Juvenil y los miembros de cofradías y hermandades penitenciales de la ciudad, se dirigen hacia la subida al Castillo para adentrarse en todo el entorno del parque del Castillo hasta llegar al Mirador de la Ciudad donde la cruz, portada por jóvenes, roba todo el protagonismo de la devoción mirando a la ciudad.

Tras esa esa reverencia a Jesús sentenciado a muerte en la cruz, la comitiva prosigue el paso de vuelta a la Iglesia de San Esteban a través de la bajada al Castillo y la calle que se dirige a la parroquia.