El acto del Desenclavo de la Cruz vuelve a conmover a Burgos

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El acto del desenclavo del Santísimo Cristo de Burgos volvió a conmocionar este Viernes Santo a la ciudadanía burgalesa. Cientos de personas se congregaron esta soleada mañana en la plaza de Santa María para vivir de cerca uno de los actos más característicos de la Semana Santa de Burgos: el momento en que la Virgen recibe en sus brazos el cuerpo inerte de su hijo Jesús.

Así, a mediodía, vecinos y visitantes pudieron ver desfilar por la plaza las imágenes del Santísimo Cristo de Burgos y a Nuestra Señora del Gólgota Consuelo de los Peregrinos, portadas por miembros de la Cofradía de las Siete Palabras y del Santísimo Cristo de Burgos. Como cada año, el acto central comenzó con el alzado de la cruz con el Santísimo Cristo de Burgos, y posteriormente, con atención y cuidado, los cofrades procedieron a desenclavar la imagen, acompañados por el toque monumental de la carraca de la torre norte de la Catedral.

Llegó entonces el momento que todos los presentes estaban esperando, la presentación de Cristo a su madre tras su crucifixión. Una imagen que sobrecogió a todos los asistentes, mientras de fondo se podía escuchar la interpretación del toque de oración. Tras este momento, tuvo lugar el tradicional besapiés al Cristo de Burgos por parte de todos los participantes que así lo quisieron.

El Santísimo Cristo de Burgos es una talla flamenca de principios del siglo XIV construida en madera policromada y articulada, que destaca por su realismo, dado que tiene pelo, dentadura y uñas naturales. Una réplica realizada en 2014 4 en los Talleres de Arte Granda de Alcalá de Henares.

Por su parte, Nuestra Señora del Gólgota, Consuelo de los Peregrinos, es una imagen realizada por el escultor sevillano Juan Manuel Montaño Fernández en 2025. La Cofradía la adquirió principalmente para el Acto del Desenclavo y hasta hoy ha permanecido expuesta al culto en la capilla del palacio arzobispal.