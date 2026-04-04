Este pequeño pueblo de Burgos (y uno de los más bonitos de España) se vuelca con su Pasión Viviente

Imagen de la Pasión Viviente de Covarrubias.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un año más la Semana Santa en Covarrubias volvió a llenar de emoción sus calles con la celebración de su Pasión Viviente. Un Vía Crucis que es uno de los más antiguos y reconocidos de Castilla y León, con 55 años años de trayectoria.

El que también es uno de los Pueblos Más Bonitos de España se volcó con un acto que es Fiesta de Interés Turístico Regional y en que más de 80 vecinos de la localidad volvieron a emocionar con una recreación de los últimos instantes de la vida de Jesús.

Un recorrido inmersivo en el que los visitantes que acudieron a verlo se pudieron impregnar del silencio y la sobriedad de la Pasión Viviente.