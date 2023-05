VOX Madrid quiere "copiar" de Castilla y León la eliminación de subvenciones sindicales

EL MUNDO VALLADOLID



Quiere seguir la senda marcada por VOX en Castilla y León respecto a los sindicatos. Esa senda que según las centrales sindicales es la causante de que hayan presentado un ERE UGT y un ERTE de reducción de jornada CCOO. La presidenta de Vox Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad, Rocío Monasterio, ha reconocido este lunes que la "primera medida" que le gustaría copiar en el Ejecutivo madrileño de la Junta de Castilla y León de la que forma parte su partido sería eliminar las subvenciones a los sindicatos.

"Una medida que me encanta y no me puedo resistir, es eliminar las subvenciones a los sindicatos. Es mi preferida", ha subrayado Monasterio durante un coloquio celebrado este lunes en el Club Siglo XXI en el que ha estado acompañada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y donde la candidata ha rechazado los 22 millones de euros que, según ha criticado, reciben cada año de la Comunidad de Madrid los sindicatos "de la hoz y el martillo" y la patronal.

"Desde luego se la voy a copiar al señor Gallardo desde el primer minuto", ha prometido Rocío Monasterio, quien ha advertido al PP de que esta vez "no se puede dar el apoyo a cambio de nada", tras haber dejado durante esta legislatura "las manos libres" a los 'populares' y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para gobernar.

"Ahora tenemos que evaluar y proponer, somos ambiciosos. Queremos que Madrid mejore, tenemos un plan para Madrid", ha defendido Monasterio durante su intervención, quien ha recalcado que dentro de cuatro años no quiere hacerse "la misma pregunta" de "qué ha mejorado" en la Comunidad en este tiempo. En cualquier caso, ha defendido que si los votantes dan a Vox "la fuerza suficiente" podrán "pactar un programa" con el PP. "Me interesa que se acuerden programas, no me interesan las carteras. Aquí estamos para defender ideas", ha sostenido, informa Europa Press.

El propio García-Gallardo ha sido el encargado de presentar a Rocío Monasterio, a quien ha definido como una "líder auténtica" y no "un producto de marketing de ningún experto en campañas". "Está siempre donde tiene que estar", ha sostenido. El vicepresidente castellanoleonés ha defendido que "todo lo conseguido" por la presidenta de Vox Madrid lo ha logrado "gracias a sus propios méritos" y a la "firmeza de sus principios". "Por desgracia las mujeres que están hoy en primera línea no pueden decir esto y debemos destacarlo", ha añadido García-Gallardo.

Por su parte, Rocío Monasterio ha ensalzado a García-Gallardo frente al "ataque frontal" recibido desde su llegada a la Junta de Castilla y León y la "falta de reflexión" ante las propuestas que defiende Vox. Entre las medidas de su partido en Castilla y León ha citado los avales para vivienda a los jóvenes o las políticas de apoyo a la familia y al entorno rural. En este sentido, ha pedido por "dejar de atacar a las familias" frente a "este feminismo radical" que educa "en una cultura contraria a la natalidad" y ha defendido iniciativas como la escucha del latido fetal o las ecografías 3D para embarazadas.

Rocío Monasterio ha llamado este lunes a "no permitir la desigualdad" que sufre la sociedad madrileña, pues ha advertido de que ésta es "la que luego abona los mensajes de la izquierda". La candidata de Vox ha apostado por "acabar con la precarización de las clases medias", mejorar las dotaciones e infraestructuras de los barrios, así como por reforzar la salud y la educación públicas.Monasterio ha apostado por mejorar las condiciones laborales y las retribuciones de profesionales sanitarios y profesores, eliminando para ello "el gasto inútil", todo a fin de evitar que los médicos se marchen a otras comunidades "o al Reino Unido", y de que la Comunidad de Madrid pueda ser a nivel educativo "como Finlandia o Corea del Sur".

En lugar de ello, la líder de Vox Madrid ha alertado de la "bajada brutal" de los niveles de Madrid en el Informe PISA. "Si no apostamos por la educación, no tenemos proyecto de futuro", ha subrayado. Rocío Monasterio ha clamado contra la "falta de valores" y los "contravalores" que está "imponiendo en los colegios" la "ideología de género". Sin dejar la educación, ha defendido iniciativas como el "cheque escolar" para que los padres "elijan el colegio que quieran" para sus hijos.

En materia de vivienda, ha vuelto a apostar por liberalizar suelo y "acabar con la 'okupación'", al tiempo que ha apostado por "acabar con la economía sumergida" mediante las bajadas de impuestos y la reducción del "exceso de burocracia" y la "hiperregulación". Durante su participación en el Club Siglo XXI, Rocío Monasterio se ha felicitado por el triunfo del Partido Republicano en Chile, que ha conseguido una amplia victoria en los comicios al Consejo Constitucional del país, algo que ha considerado como el inicio de un "camino distinto" en la iberosfera.