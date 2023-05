Un rayo destruye la cruz de la iglesia de la plaza del Salvador en Valladolid

FELIPE RAMOS VALLADOLID

Un rayo destruye la cruz de la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón, situada en la plaza del Salvador de Valladolid. El suceso, que acaba de producirse este viernes no provocado herido alguno, ni por la caída de cascotes que ya están retirando en estos momentos trabajando en la zonas, según detallan a este periódico el propio servicio de bomberos. El incidente se producía por el paso de una tormenta sobre Valladolid, que no descargaba lluvia, pero sí se dejaba sentir con descarga eléctrica.

Uno de esos rayos, según detallan las fuentes consultadas por este periódico, impactaba sobre la iglesia y destruía la cruz dejando todo un reguero de cascotes en suelo, como se observa en el vídeo que acompaña la información, sin que hubiera que lamentar daños personales.

Un rayo destruye la cruz de la iglesia de las Esclavas del Sagrado CorazónPHOTOGENIC

El rayo caía sobre la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de la plaza del Salvador de la capital vallisoletana a las 14.35 horas, una hora a la que la parroquia se encontraba cerrada, según detallan los testigos que se encontraban en el lugar. Según detallan algunos de los testigos se oyó un "estruendo tremendo" seguido de un "fogonazo" después de que el rayo impactara contra la cruz de la iglesia y lanzando sus cascotes a la plaza.

Los bomberos llegaban rápidamente, después de ser avisados, al igual que la Policía Local, que acordonaba la zona para la retirada de los cascotes por parte de la dotación de bomberos y, sobre todo, por el riesgo de que pudiera caer alguno más algo que finalmente no sucedía, según indican a este periódico.

La Residencia Universitas, "a prueba de bombas".PHOTOGENIC

La Residencia Universitas, "a prueba de bombas"

La directora de la Residencia Universitas de Valladolid, María Gil, aseguró que el impacto del rayo sobre la cruz de la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, colindante con el centro, no provocó daños en ninguno de los dos edificios, más allá del susto inicial. “Nuestra centro está a prueba de bombas”, bromeó.

En ese sentido, María Gil relató que el impacto del rayo, que acompañó a la tormenta que barrió Valladolid este mediodía, provocó de inmediata que saltaran “los plomos” o limitadores de electricidad y que comenzaran a sonar las alarmas. Además, señaló que la cruz de piedra que preside la iglesia prácticamente explotó, lanzando sobre la plaza del Salvador cascotes de considerable tamaño, informa Ical.

Un rayo destruye la cruz de la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón.PHOTOGENIC

“Por suerte no entraba ni salía nadie de la residencia en ese momento”, dijo la directora que en tono de broma señaló que con este suceso han podido comprobar que las alarmas del centro funcionan correctamente. No obstante, destacó que el edificio no se ha visto afectado, ni ninguna persona, más allá del elemento ornamental del templo.

“Todo el mundo está bien. Ha saltado la luz y han comenzado a sonar las alarmas y poco más. Lo normal en estas situaciones", dijo María Gil, quien señaló que los Bomberos de Valladolid están revisando los tejados próximos a la iglesia para comprobar que se encuentran en perfecto estado. “Ha quedado en un susto y nada más”, concluyó.