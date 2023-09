Un altercado de un pasajero con Óscar Puente retrasa 45 minutos el AVE a Madrid

FELIPE RAMOS / Valladolid Burgos

Un incidente entre un pasajero y el diputado nacional y ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, obliga a retrasar 45 minutos el AVE entre Valladolid y Madrid.

El altercado se producía en el tren de las 8.45 horas que Puente cogía para dirigirse a Madrid a intervenir en la jornada final del debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, según detalla la Policía Nacional, que asegura que todo se producía cuando un pasajero increpaba a Puente y, según las fuentes consultadas por este periódico, no le dejaba pasar. Puente ni siquiera podía acceder a su asiento porque el pasajero le impedía el paso en la misma entrada del tren.

En el momento de la intervención de la Policía, tal y como se muestra en los vídeos que acompañan la información, se escuchan las quejas de los pasajeros por el retraso que está sufriendo el AVE hacia Madrid. "No llegamos nadie a trabajar", asegura una de las pasajeras. Y todo después de que el pasajero que había increpado a Puente volviera a aparecer. "Es que cierran la puerta y ya viene otra vez", se le escucha decir a Óscar Puente.

"Lo que no entiendo es que en aviones y en trenes en seguida cuando se produce una situación de este tipo desalojan al pasajero. No sé a qué estamos esperando aquí", asevera el ex regidor ante la policía, quien se limita a decir qu están hablando con la interventora a ver cómo lo solucionan "de la mejor manera posible", ante la queja del diputado socialista y de los pasajeros, que le pedían una solución, como que el pasajero se fuera hacia otro lado más alejado.

"El caso es que vamos a llegar tarde a Madrid", se escucha decir en otro vídeo a los pasajeros, mientras en una actitud un tanto incomprensible Renfe y la Policía Nacional mantenía parado el AVE hacia por el altercado provocado de un pasajero, quien se encaraba a Óscar Puente, le increpaba y no le dejaba ni siquiera acceder a su asiento.

Finalmente el AVE partía hacia la capital de España, eso sí con 45 minutos de retraso, provocado por la actitud de este pasajero hacia el ex alcalde de Valladolid cuando éste subía al tren para acceder a su asiento, que ni en ningún caso era al lado del pasajero tal y como había indicado en un primer momento la policía a este periódico, y se lo impedía con si actitud el viajero, quien finalmente y de manera incomprensible no era desalojado del convoy y viajaba en el mismo AVE que el ex alcalde de Valladolid.

El propio Puente ya deja claro que denunciará el incidente ante el juzgado, que es entiende deben dirimirse estas cuestiones. Conviene recordar que el ex regidor vallisoletano va hacia Madrid para intervenir en la última jornada de la sesión de investidura de Feijóo, en la que volverá a darle la réplica al candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno.