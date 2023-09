La bronca entre Puente y el pasajero que se le encaró: "Llame a la policía que me está coaccionando"

FELIPE RAMOS / Valladolid Burgos

Bronca en el AVE que retrasa 45 minutos el trayecto entre Valladolid y Madrid. Cuando el diputado socialista Óscar Puente iba a pasar a su asiento en el tren, un pasajero se le ha encarado y puesto delante impidiéndole el paso. Con un "¿qué le parece lo de Puigdemont?" repetido en varias ocasiones, increpaba inicialmente el viajero móvil en mano y cámara de vídeo activada. De hecho, ha sido el propio usuario, Lucas B., el que ha colgado el vídeo del altercado en su perfil de Instagram.

Se colocó delante de Puente, que se dirigía al Congreso para intervenir en la jornada final del debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No te pongas delante de mí", le pedía el político. El ex alcalde reclamaba que le dejara pasar y le advertía que no le iba a responder, pero el pasajero del tren de las 8.45 horas seguía en sus trece y Puente pidió que llamaran a la Policía. "Llama, llama. ¿No me va a contestar?", seguía.

El tenso diálogo arrancó con esa pregunta reiterada sobre el expresidente de la Generalitat de Cataluña a la que Óscar Puente respondió desde el principio con un "no te voy a contestar. No te pongas delante de mí, que llamo a la Policía". Nada cambiaba y segundos después, el ex regidor pedía: "Puede llamar a la Policía, por favor. A la policía. "Este señor está intentando impedir que pase, me está coaccionando. Llamen a la Policía ahora mismo".

Mientras, el pasajero seguía a lo suyo, grabando y sin moverse del acceso a los asientos: "Nada, que no me contesta". "Este señor me está impidiendo el paso. No me va a intimidar más. Déjeme en paz. Me ha impedido el paso. No voy a viajar con este señor", repitió el parlamentario vallisoletano a lo que el pasajero respondió con un "que ya le dejo seguir". "No mienta, si yo no he hecho nada". "Este señor se dedica aquí a intimidarme. Me está amenazando, he llamado a la Policía y que le bajen". "Contéstame a lo de Puigdemont, tanto PSOE y que no dices nada". "Llamen a la Policía y bajénle del tren". "Óscar, que te he dejado pasar".

"¿Quién se cree usted?", preguntaba el usuario. "Un diputado del parlamento español", replicaba Puente mientras el personal de Renfe trató de mediar preguntando si podían buscar otro asiento, a lo que el usuario espetó un "búsquele una suite". Inmediatamente, el personal de la operadora ferroviaria le advirtió que "en esos términos no va a viajar. Con faltas de respeto, no". Entre tanto jaleo, otros pasajeros le dijeron que no querían escucharle, pero el pasajero continuó asegurando que él quería escuchar al diputado.

Finalmente el AVE partía hacia Madrid, eso sí con 45 minutos de retraso, provocado por la actitud de este pasajero hacia el ex alcalde de Valladolid cuando éste subía al tren para acceder a su asiento. El resto de viajeros también se vio perjudicado, además de por lo incómodo del episodio, por la demora con la que llegaron a su destino, al que muchos se dirigían por trabajo al que llegaron tarde.