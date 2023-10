Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social se disparan un 44% en cinco años en Castilla y León

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El número de trabajadores extranjeros se dispara un 44% en Castilla y León en los últimos cinco años, nueve puntos más que la media del país, donde subió un 34,8% en el mismo periodo. El dato se traduce en que la Comunidad gana desde septiembre de 2018 casi 25.000 afiliados a la Seguridad Social originarios de otros países (concretamente 24.991) hasta sumar un total de 81.742. La Comunidad alberga el 3% del total nacional, donde se alcanzan los 2.684.990, es decir, 693.780 más que hace un lustro, siempre según los últimos datos desvelados hace pocos días por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Es significativo el mayor crecimiento de trabajadores llegados de países no miembros de la Unión Europea. Mientras en septiembre de 2018 entre el total de trabajadores extranjeros (56.752) los originarios de la UE eran más, el 54,26% (30.794), frente al 45,74% de fuera de la Unión (25.958), en septiembre de 2023 la situación es la inversa, con más trabajadores no originarios de la UE, el 59,66% (48.767) frente a los originarios, el 40,34% (32.975). Así, 22.809 de los 24.991 extranjeros cotizantes ganados no proviene de la Unión, nueve de cada diez, el 91,3%.

Los trabajadores extranjeros más numerosos en Castilla y León son de origen rumano, un total de 14.079. El Ministerio no ha facilitado el dato desagregado por provincias en cuanto a los países de origen de los inmigrantes, pero sí ha dado a conocer que tras los rumanos, el segundo país de origen con más presencia en la Comunidad es uno no comunitario, Marruecos, con 10.357 trabajadores. Le siguen Bulgaria, con 9.982; Colombia, con 7.218; Venezuela, con 4.762 y Portugal, con 4.603.

Ya en séptimo lugar aparece Perú, con 2.578, país al que siguen Honduras, con 2.097, República Dominicana, con 2.076 y China, con 1.791 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. El resto de naciones con más de mil trabajadores en el territorio son Ecuador (1.707), Brasil (1.706), Italia (1.567) y Senegal (1.123).

La situación es distinta a la de 2018, cuando ya estaban en primer lugar los ciudadanos de origen rumano, en un número ligeramente inferior (13.739, han subido un 2,5%). El segundo lugar, sin embargo, se lo ha arrebatado Marruecos a Bulgaria, que ocupaba la segunda casilla con 9.509 ciudadanos (su registro ha subido un 5%).

El número de trabajadores marroquíes ha repuntado un 54% desde los 6.723 de septiembre de 2018 (3.634 más), pero no son los que más han aumentado. Les ganan los colombianos, que suben un 221,5%, más del triple de los 2.245 que había ese mes, (ahora hay 4.973 más). Aun así, ocupaban el quinto lugar en 2018, precedidos de los portugueses, con 3.972 trabajadores (han subido un 16%).

Solo había hace un lustro 10 países con más de 1.000 de sus ciudadanos en el territorio autonómico. Aparte de los citados se contaban República Dominicana (1.723), China (1.684), Ecuador (1.428), Brasil (1.187) y Perú (1.008).

Si la evolución se compara con el año anterior, Castilla y León gana 7.910 inscritos a la Seguridad Social, lo que se traduce en una subida de un 10,7% en solo un año. También es significativo el crecimiento de los ciudadanos no comunitarios, pues de países de fuera de la UE llegaron 7.662 de esas altas, es decir, todos menos 248, concretamente el 97%. Así, en septiembre de 2022 los 73.833 trabajadores extranjeros registrados se dividían en 32.727 procedentes de la UE y 41.105 de estados no miembros.

En cuanto a los regímenes inscritos en septiembre de 2023, la mayor parte, 58.593 el 71,68%, pertenecían al régimen general de la Seguridad Social; 8.357 (10,22%) al régimen especial agrario; 5.347 (6,54%) a empleados del hogar, y 9.446 (11,56%) eran trabajadores autónomos.

La distribución por sexos en los tres escenarios (septiembre de 2018, 2022 y 2023) se ha mantenido muy similar, con algo más del 44% de mujeres extranjeras afiliadas a la Seguridad Social y algo más del 55% de hombres. En el último registro del pasado septiembre, 36.694 eran mujeres (44,89%) y 45.045 hombres (55,11%).

En lo referente al conjunto nacional, La Seguridad Social registró en septiembre 2.686.990 afiliados extranjeros, que suponen 10.462 más que en agosto. Del total, 881.774 proceden de países de la Unión Europea (un 32,8%) y 1.805.216, de terceros países (el 67,2%). Los grupos de ocupados más numerosos a nivel nacional son de Rumanía (337.765), Marruecos (309.639), Italia (182.757), Colombia (171.982) y Venezuela (146.126). Del conjunto, el 55,6% son hombres y el 44,4% son mujeres. En los últimos doce meses, la afiliación media de trabajadores foráneos creció un 9,4% en el conjunto de país, es decir, 1,31 puntos menos de lo que creció en Castilla y León. España sumó así 230.971 afiliados.

Es significativo en este periodo el caso de los 65.946 afiliados procedentes de Ucrania, que suponen 18.687 más que en enero de 2022 en España, cuando aún no había empezado la guerra, lo que representa un crecimiento del 39,5%. La mayoría de esos trabajadores procedentes de Ucrania, cerca del 87%, pertenecen al régimen general y el 13% constan como trabajadores autónomos.

En conjunto, un 83,9% de los afiliados extranjeros se encuadraron en el régimen general, con 2.253.419 trabajadores en España. Los sectores que más ocupados sumaron son educación (21,7%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (6,8%), además del sistema especial agrario, que aumentó un 5,3%. En cambio, se redujo el número de afiliados, principalmente, en actividades de los hogares como empleadores (-7,46%) y administración pública (-6,58%). El régimen de autónomos contabilizó 427.801 afiliados extranjeros. Del conjunto de trabajadores por cuenta propia, el 14,9% procede de China, el 10,9% de Rumanía y el 9%, de Italia.

Por comunidades autónomas, la que más trabajadores extranjeros registra es Cataluña, con 650.079 en septiembre. Le siguen Madrid, con 550.151; Andalucía, con 301.387; Comunidad Valenciana, con 294.495; Baleares, con 142.626 y Canarias, con 119.171. Castilla y León no aparece hasta el undécimo lugar de la tabla, con los referidos 81.742 trabajadores extranjeros. El último lugar lo ocupa Asturias, con 16.666.

Por provincias de Castilla y León, la que más ha crecido en los últimos cinco años en términos porcentuales es Salamanca, con un repunte del 55,7%. La siguen Salamanca, con el 55,7%, Valladolid, con el 51,52% y Zamora, con el 44,78%. El último lugar de la tabla lo ocupa Segovia, con una subida aun así considerable, del 29,6%.

Si se examina el último año, la provincia que más ha crecido en número de trabajadores extranjeros en porcentaje es Palencia, con una subida del 21,9%. La siguen Salamanca, con el 16,2% y Zamora, con el 13,17%. El último lugar de la tabla lo ocupan, muy cerca una de otra, Segovia, con un 5,77% más, y Ávila, con un 5,9%.

ÁVILA

Repunta su número de trabajadores extranjeros un 43,97% en los últimos cinco años (en sexto lugar de la tabla autonómica), desde los 3.369 de septiembre de 2018 a los 4.851 de 2023. En el último año, repunta un 5,9% (4.580 en 2022, la segunda provincia que menos crece). En el registro del mes pasado, 1,700 trabajadores provenían de países de la Unión Europea, y 3.150 de terceros países. En la distribución por sexos, 2.211 son mujeres (870 de la UE y 1.341 de terceros países), y 2.640 son hombres (830 de la UE y 1.810 de otros).

BURGOS

Penúltima provincia de la tabla en crecimiento en el lustro, pero aun así con un repunte del 40,25%, desde los 11.826 trabajadores de septiembre de 2018 a los 16.585 del pasado septiembre. Es la segunda provincia en número de inmigrantes. En el último año, sube un 8,25% (15.321 en 2022, en séptima posición de la tabla). El pasado septiembre 7.963 de los trabajadores inscritos provenían de estados de la UE, y los 8.622 restantes, de terceros países. Por sexos, hay 7.328 mujeres (3.495 de la UE y 3.833 de terceros países) y 9.254 hombres (4.469 de la UE y 4.785 de otros países).

LEÓN

Es la séptima provincia en subida si se analiza el periodo de cinco años, con un 41,96%, al pasar de los 7.200 trabajadores extranjeros de 2018 a los 3.021 del pasado septiembre. En el último año ocupa el sexto lugar en subidas, con un 10,11% más (9.283 trabajadores en 2022). En el último registro, 3.248 trabajadores provenían de países de la UE y 6.974 de otros. En la distribución por sexos, 4.663 eran mujeres (1.399 de la UE y 3.264 de terceros países) y 5.558 hombres (1.849 de la UE y 3.710 de fuera).

PALENCIA

Segunda provincia que más crece en el lustro en términos porcentuales, un 54,84%, de los 2.978 trabajadores extranjeros registrados en septiembre de 2018 a los 4.611 del mes pasado. En el último año es la primera del ranking, al repuntar un 21,9% (3.783 trabajadores en 2022). Respecto al último registro, 1.375 provienen de países de la Unión, y los 3.237 restantes de terceros países. Por sexos, la distribución es de 2.017 mujeres (527 de la UE y 1.490 de terceros países) y 2.594 hombres (847 de la UE y 1.747 de fuera).

SALAMANCA

Es la primera del ranking en cuanto a crecimiento en los últimos cinco años. Dispara un 55,7% el número de trabajadores extranjeros desde los 4.901 de septiembre de 2018 a los 7.631 de septiembre de 2023. En el último año el repunte es del 16,2%, la segunda de la tabla (6.567 trabajadores extranjeros en 2022). Un total de 2.285 trabajadores registrados el mes pasado procedía de la UE, mientras 5.347 eran de fuera. En el reparto por sexos, 3.511 son mujeres (1.010 de la UE y 2.500 de otros países) y 4.121 hombres (1.274 de países de la UE y 2.846 de otros).

SEGOVIA

Es la última de la tabla autonómica en crecimiento de trabajadores extranjeros, tanto en el lustro como en el año. En los últimos cinco años ha repuntado, no obstante, un 29,6%, desde los 8.818 trabajadores de septiembre de 2018 a los 11.427 del pasado septiembre. En el último año el crecimiento ha sido del 5,77% (10.804 en septiembre de 2022). En el último registro, 6.042 trabajadores procedían de países de la UE, y otros 5.385 de terceros países (es la única provincia en la que hay más inmigrantes comunitarios que extracomunitarios). En la distribución por sexos, 5.425 son mujeres (3.083 de países de la UE y 2.342 de terceros países) y 6.002 hombres (2.959 de la UE y 3.043 de otros estados).

SORIA

Cuarta provincia de la tabla autonómica en repunte en el lustro, con una subida del 47,21% desde los 4.105 trabajadores extranjeros registrados en septiembre de 2018 a los 6.043 del mismo mes de este ejercicio. En el último año el repunte ha sido del 11,17%, en quinto lugar de la tabla autonómica (5.436 trabajadores en 2022). Un total de 2.075 trabajadores extranjeros de alta el mes pasado procedían de países comunitarios, y otros 3.968 de otros países. Por sexos, 2.301 de ellos eran mujeres (848 de la UE y 1.453 de otros estados) y 3.742 hombres (1.227 de estados miembros de la Unión y 2.514 de otros).

VALLADOLID

La primera provincia en número de inmigrantes, aunque era la segunda hace cinco años, por detrás de Burgos. Repunta en el lustro un 51,52%, la tercera de la tabla autonómica, desde los 11.094 trabajadores extranjeros de septiembre de 2022 a los 16.810 del mes pasado. En el último año, la subida alcanza el 12,74%, el cuarto lugar del ranking (14.910 en 2022). Un total de 6.627 de sus inmigrantes son de países de la UE, y otros 10.183 de países terceros. Por sexos, 7.625 son mujeres (3.051 de la UE y 4.574 de otros) y 9.185 hombres (3.576 de la UE y 5.609 de otros).

ZAMORA

La provincia que menos inmigrantes contabiliza, está en quinto lugar de crecimiento en el lustro, un 44,87%, al pasar de 2.461 a 3.563. En el último año crece un 13,17%, el tercer puesto (3.149 trabajadores extranjeros en 2022). 1.661 de ellos son de países de la UE y 1.902 de otros. En la distribución por sexos, registra 1.614 trabajadoras extranjeras (773 de la UE y 841 de otros países) y 1.949 hombres (888 de ellos comunitarios y 1.061 de terceros países).