El dirigente del PSOE detenido por violencia machista: "Ábreme la puerta, zorra"

"Ábreme la puerta, zorra", le gritó el procurador socialista por Soria y número tres de Luis Tudanca en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández a su novia la noche del pasado lunes cuando aporreaba la puerta de la vivienda intentando entrar. "Quiero hablar con mi novia. La tengo que ver por las buenas o por las malas y esto no va a quedar así", le espetó el procurador antes de que los vecinos dieran el aviso y fuera detenido por la Policía Nacional, según pudo saber este periódico de fuentes próximas a la investigación y tal y como consta en el atestado policial.

Hernández se encuentra en libertad provisional por decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria que le atribuye los delitos de amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, además de atentado o resistencia a agentes de la autoridad, ya que causó lesiones leve a dos agentes.

Estado en el que quedó el coche del procurador socialista en las inmediaciones de la casa de su novia.HDS

El lugarteniente del portavoz del PSOE en las Cortes, Luis Tudanca, se resistió a la detención de la Policía, a quien señaló: "No sabéis lo que estáis haciendo. Soy aforado, no me podéis detener", señalaron las mismas fuentes. En ese mismo sentido, ya en Comisaría, el político insistió: "Voy a hablar con mis amigos para que os manden a Melilla, a los policías que me han detenido".

Según ha podido conocer este periódico, la víctima, que es agente de Policía Nacional, destinada al servicio de Violencia de Género, no presentó denuncia por estos hechos pero la Fiscalía actúa de oficio después de que los vecinos dieran aviso de lo sucedido y de que el procurador fuera detenido.

Las mismas fuentes indicaron que Hernández y la víctima, que mantenían una relación sentimental de meses, habían pasado la tarde juntos y que tras una discusión ella decidió regresar a su casa, que comparte con otra persona. Hernández tuvo que ser atendido por dos veces en el servicio sanitario por dolor torácico. El estado de excitación del político era evidente durante su detención y ya en Comisaría su intención en todo momento fue marcharse.

Antes de llegar a la vivienda de su novia, dejó el coche en las inmediaciones, mal aparcado y subido a la acera, golpeándolo con un árbol, lo que obligó a que fuera retirado por la grúa al día siguiente de su detención.

La causa pasará desde el Juzgado número 3 de Soria al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León debido a su condición de aforado.