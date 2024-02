Maroto sobre el ‘Caso Koldo’: «Si Sánchez conocía cosas de Ábalos y no hacía nada, a quien hay que preguntar es a Sánchez»

Publicado por D. M. ARRANZ VALLADOLID Verificado por Creado: Actualizado:

El senador autonómico por Castilla y León y vicepresidente 1º de la Cámara Alta, Javier Maroto, participaba en las Conversaciones Políticas de El Mundo de Valladolid donde analizaba la situación política nacional y también los efectos en la comunidad.

Maroto hablaba del ‘Caso Koldo’ señalando que «si hay una trama como parece, hasta dónde llega. Me preocupa si el presidente del Gobierno ha tenido conocimiento de estos hechos y no ha hecho nada, es muy grave». Calificaba al presidente «como un político atípico al que lo más le importa es su propia persona», y que «no se descubra el pastel». Y cuestionaba si «Sánchez conocía cosas de Ábalos y no hacía nada, solo ocultar y tapar, a quien hay que preguntar es a Sánchez».

El popular también lanzaba una pregunta indicando que «¿Por qué Sánchez y Ábalos han estado tapándose estos meses?» y afirmaba que entendía que era «por miedo a que Ábalos pueda hablar» tras toda la información que ha salido ahora la luz del que era su asesor.

Siendo Sánchez vencedor de varias situaciones adversas en los últimos años, para Javier Maroto «con Pedro Sánchez nunca sabes cual es la peor crisis… si Sánchez ha demostrado una habilidad es que el escándalo de hoy lo tapa con un escándalo mayor mañana». Y defendía la labor de su partido «ante la falta de higiene y ética democrática» para «denunciar y ser vehemente desde la oposición». Para el senador hay mensajes directos que enlazo Bolaños, ministro de Presidencia, al resto de ministerios para defender una misma postura con situaciones «premeditadas o orquestadas», y que ese mensaje «torticero o retorcido de Bolaños» es algo que no es creíble y que así se lo han hecho saber los electores en Galicia.

Maroto, que ensalzaba el modelo regional de Castilla y León con el Partido Popular a la cabeza en un ejecutivo con Vox, anunciaba el veto de la Ley de Amnistía cuando llegue al Senado: «El Senado va a vetar la Ley de Amnistía, va a tener una mayoría absoluta en su contra y significa que la Ley se devuelve al Congreso y para levantar ese veto el Congreso tendrá un debate adicional de la Ley con todos los regalos y enmiendas que hayan metido. Un debate nacional con el presidente Feijoo si Sánchez se decide dar el debate, cosa que no hace y cerca de las elecciones europeas». Y explicaba ese proceso en el que si la Cámara Alta «no tramita la Ley el que aplaude con las orejas es Sánchez», y que de «no tramitarlo estaría llevando a todos los miembros de la Mesa a cometer un delito».

También respondía a las palabras de Óscar Puente, que calificó Castilla y León «como un geriátrico a cielo abierto», indicando que lo que ha descubierto con eso es el modelo del PSOE frente a la despoblación «que es tirar la toalla» y lamentaba el silencio de Tudanca. Para Maroto es fundamental «echar un cable a los agricultores para luchar contra la despoblación». Y les mostraba su apoyo ante peticiones razonables: «Hay demasiada burocracia en las ayudas y si un producto importado se ha hecho con unas medidas más fáciles de alcanzar y más rápidas estamos poniendo en riesgo el producto elaborado en España». Y pedía amplificar el debate para defender a todos los ciudadanos: «España no es solo lo que se publica dentro de la M-30 y del mundo rural solo se acuerdan algunos cuando van a protestar, el PP tiene una gran fortaleza porque está conectado con toda esa realidad».