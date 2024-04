Lucas: "En Castilla y León vamos a seguir siendo muy cuidadosos con la educación"

Publicado por D. A. Arranz

"Seguir siendo muy cuidadosos con la educación de los niños y las niñas". Ese es el compromiso que la consejera del ramo, Rocío Lucas, expresó este lunes durante su participación en el congreso 'Somos Castilla y León' organizado por El Mundo, y que en esta edición ha versado sobre 'Educación y Talento, señas de identidad, claves de progreso'. Lucas compartió mesa redonda con otras tres importantes mujeres castellanas y leonesas como son Rosario Sáez, Noelia González y Beatriz Escudero, y todas coincidieron que si bien la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías suponen herramientas útiles para las personas, su utilización debe hacerse con reservas.

Rocío Lucas

Durante su intervención, la consejera incidió en que "la educación exige estar muy pendiente, siempre a la vanguardia, ser serios, ser rigurosos y no experimentar", defendiendo que querer ir excesivamente rápido a la hora de adaptarse a las nuevas corrientes puede ser peligros para los estudiantes. "El alumno es el foco de todo lo que trabajamos en la educación", apostilló.

Es por esto que Lucas defendió la tecnología "como herramienta para el uso educativo" y, en concreto, para el docente, al mismo tiempo que consideró necesario también "formar a las familias."

Igualmente, y acerca del uso de la inteligencia artificial en las aulas, Lucas señaló que "el alumno tiene que salir con conocimientos de todo. No puede ser que esas herramientas le sustituyan desde el punto de vista fraudulento a la formación", apuntó, ya que reconoció que uno de los nuevos retos tiene que ver con, precisamente, esos usos inadecuados.

En cualquier caso, Lucas recordó que "todavía hay evaluaciones y exámenes tradicionales" y enfatizó que su postura de cara al alumnado es que "conozcan que existe eso y que no lo pueden utilizar de forma fraudulenta".

Además, la consejera de Educación de Castilla y León también apostó por inculcar que esa inteligencia artificial "no te va a quitar puestos de trabajo". "Enriquece la profesión", insistió, para a renglón seguido apuntar que "el uso es lo que determina el valor".

Rosario Sáez Yuguero

Otra de las mujeres que intervino en esta mesa redonda, moderada por la redactora jefe de El Mundo de Castilla y León, Alicia Calvo, fue la rectora de la Universidad Católica de Ávila, Rosario Sáez Yuguero, quien reconoció que a día de hoy "no hay ningún foro que se precie en el que no se hable de la inteligencia artificial".

No obstante, desde su experiencia al frente de una de las nueve instituciones universitarias de Castilla y León, matizó que "es fundamental la educación", sobre todo "en valores, humanística, fomentando y desarrollando la inteligencia en nuestros alumnos".

"La inteligencia artificial está aquí, ya se está utilizando por los alumnos, los profesores y los investigadores", consideró Sáez. "Va a cambiar nuestra manera de enseñar y de evaluar", advirtió, y apostó por "desarrollar mucho más el pensamiento crítico, la formación integral, formar la inteligencia, la voluntad, el aspecto ético y el aspecto estético".

"Nosotros insistimos en la formación integral de los alumnos", destacó la rectora de la universidad abulense. "Las universidades fomentamos un clima para que puedan desarrollarse intelectualmente pero también humanísticamente. ¿Cómo van a generar talento si no han leído a los clásicos, no conocen el arte o no conocen la cultura", preguntó.

"Actualmente es muy necesaria la formación del profesorado y la formación de los alumnos en la universidad", continuó Sáez, aunque reconoció que en este nuevo escenario están surgiendo "problemas". "No tiene sentido mandar un trabajo de fin de grado o un trabajo de fin de máster porque es un plagio", aseveró, a lo que añadió que "hay que enseñar a los profesores a formar a los alumnos" y aportar "protocolos de cómo utilizar todo esto".

Por otro lado, y acerca de la convivencia entre educación y tecnología, Sáez remarcó que "el problema de las pantallas está fuera de las aulas" e incidió en la "adicción de jóvenes y no tan jóvenes". "La mayoría de las familias no tienen controlados a los niños", lamentó, y por eso puso en valor "el papel de la familia. Tenemos que ocuparnos más aunque los chicos sean mayores de edad", apuntó.

Noelia González

Una de las intervinientes que más defendió el valor de las herramientas de inteligencia artificial, siempre haciendo un uso adecuado de ellas, fue Noelia González, Manager Data & AI en EA y City leader en Spain AI. A lo largo de sus distintas intervenciones, González dejó claro que "la inteligencia artificial está aquí". "Tenemos que saber asumirlo desde el mundo educativo para que nuestros futuros profesionales vengan con esas cualidades para hacer el mejor trabajo posible", aseguró.

"La inteligencia artificial en la educación es esencial. Es un área transversal que desde niños tienen que verlo", insistió González, si bien reconoció que "hay que saber cómo enseñar esto a los niños, desde los padres también".

"No nos tenemos que fiar de todo lo que sale de la inteligencia artificial", continuó González, y desde su experiencia profesional apostilló que "un humano tiene que validar que todo ese contenido es real". Asimismo, trasladó que "las instituciones tienen limitaciones para evitar el uso fraudulento".

En relación con todo lo anterior, la Manager Data & AI en EA volvió a defender que la inteligencia artificial no es una amenaza. "Queremos mostrar que no les va a quitar sus puestos de trabajo", dijo, y explico que se trata de "un sistema matemático muy complejo que saca patrones".

"La tecnología es para ayudar, no es el fin", insistió González. "Mis hijos leen libros y estudian con su tablet. No es incompatible. A mi hija la tecnología le sirve para ampliar más su conocimiento, aprende mucho con casos más visuales que a lo mejor con el libro que no ven la casuística como tal", opinó.

Beatriz Escudero

La última participante en esta mesa redonda que abrió la primera jornada de 'Somos Castilla y León' fue la CEO de Pharmadus Botanicals, Beatriz Escudero, quien centró sus intervenciones en el perfil que buscan las empresas. "Encontramos personas con diferentes conocimientos, experiencia, y el principal problema es la actitud", lamentó.

Escudero, por tanto, llamó a buscar cualidades como "compromiso, responsabilidad, dedicación y esfuerzo. Cosas que se aprenden en casa", matizó, al tiempo que irónicamente preguntó a la consejera de Educación si "tenemos alguna formación para padres".

"Tenemos una responsabilidad para educar a nuestros hijos que sean autónomos pero haciendo lo correcto, no lo fácil", insistió la CEO de Pharmadus. "La inteligencia artificial es una herramienta increíble que nos da nuevas oportunidades, nos pone retos, desafíos, pero para eso necesitamos todos esos valores".

"Necesitamos nuevos perfiles, personas que tengan conocimiento pero que puedan pensar, que puedan hacer preguntas", asumió Escudero, quien invitó a que la inteligencia artificial sea "una herramienta que pongamos al servicio de las personas". "No es tanto el uso de las tecnologías sino para que las uso", continuó, y defendió que "estamos instaurados en la cultura de lo fácil".