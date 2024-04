«Es clave leer, aprender y escuchar para desarrollar también ese talento»

Publicado por Daniel M. Arranz

Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

Bajo el título ‘Educación y talento en el futuro’, la última de las mesas redondas del foro ‘Somos Castilla y León’ tenía como protagonistas a Pedro Palomo. Presidente de Empresa Familiar CyL, Isabel Rivero. Campeona de Europa de Boxeo, Javier Faúndez. Presidente Diputación de Zamora, Marco Morala. Alcalde de Ponferrada, Mar Sancho. Viceconsejera de Acción Cultural de Castilla y León.

Representantes de la empresa y de las administraciones públicas que hicieron una radiografía similar de la situación que vive Castilla y León y de las oportunidades que ofrece esta tierra.

Mar Sancho

La viceconsejera de Acción Cultural de Castilla y León, Mar Sancho, puso en valor en su discurso la lengua española. Reconoció que es una oportunidad de atraer talento al territorio y puso como ejemplo la llegada de «52.226 estudiantes de otros países a nuestra tierra y que han generado una actividad económica de unos 80 millones de euros, pero esas personas que han venido a realizar un aprendizaje se vinculan emocionalmente a nuestra tierra, nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestras personas». Para Sancho, este tipo de programas, batiendo récords en 2023, «son muy favorables porque es un germen a futuro para generar actividad económica a futuro.

Emprendimiento es fundamental en la retención y en la generación económica y captación de proyectos que lleguen desde fuera». Por todo ello puso sobre el debate la necesidad de contar con gente culta que apueste por la lectura «por leer y aprender, y escuchar para desarrollar también ese talento». Para Sancho «el nexo entre la educación y el talento es la innovación» y abogó por potenciar formación académica que permita tener un trabajo a corto, medio y largo plazo, en detrimento de profesiones actuales como la de influencer que «es un trabajo fugaz». Para potenciar ese conocimiento, aseguró que «contamos con un sistema educativo magnífico y hay algo fundamental como son las familias como complementariedad al propio sistema educativo».

La viceconsejera también destacó la necesidad de apostar «por nuestra gran materia prima son nuestra gente y tenemos que creer en nosotros» e hizo suyo el lema del Congreso: «Educación + talento es igual a futuro y en Castilla y León somos futuro». Pero para conseguirlo, solicitó que se les dote a las administraciones autonómicas de «competencias en materias ficales, es la única forma de retener el talento en los pueblos», y que se implanten programas y proyectos como alguno que citó en esta jornada, que ha permitido «generar 60 nuevos proyectos en pueblos de gente que ha regresado de Madrid, esto supone una satisfacción especial». Además, puso dos ejemplos claros de generar talento a través de la cultura y el turismo que se «relacionan con el pasado y tienen que relacionarse con el futuro». El primero ligado a la OSCyL con la sección joven «que tien 120 jóvenes de toda la comunidad en todas las provincias. Realizan una formación y un talento que generará actividad cultural, económica y futuro». Y en el ámbito del turismo, lo hiló con la gastronomía con el ejemplo del chef abulense Carlos Casillas: «Este cocinero de 23 años ha sido el más joven en conseguir una Estrella Michelín y el que menos ha tardado desde la apertura». Además, apuesta «por los recursos endógenos y por nuestra tierra». Son, matizó «dos claros ejemplos de que hay gente que quiere permanecer y crecer aquí».

Pedro Palomo

El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, aportó una visión estratégica de la empresa en la comunidad, insistiendo en mensajes anteriores de este Congreso como son «atracción del talento, retención y educación y formación». Precisamente se detuvo sobre esta última para avalar el trabajo que se realiza «en las universidades, pero también en la FP dual» que está con un crecimiento destacado y no «es mejor ni peor, pero sí que es importante porque en otros países funciona y el índice de empleabilidad es altísimo». Palomo enumeró proyectos puestos en marcha por la Fundación de Empresa Familiar para «favorecer y e incrementar la FP. Analizamos para aumentar la empleabilidad en el medio rural y puestos de trabajo que se adapten a nuestras empresas. España es el país de la UE con mayor tasa de desempleo juvenil y tenemos dificultad para tener mano de obra», afirmó. Un programa que cuenta con 3.500 alumnos y 400 tutores de centros de FP, y están empezando un proyecto piloto con alumnos de centros de Colombia para formarles allí en hostelería.

Durante el debate compartió con Mar Sancho la necesidad de que «lograr el equilibrio entre la lectura y el cambio tecnológico». Clave, expuso, para «no perder la esencia ante una revolución digital con elementos disruptivos». También puso sobre la mesa el tema de la fiscalidad poniendo un ejemplo que podría ayudar al medio rural: «Bonificar la cuota de autónomo a ciudadanos de pueblos de menos de 10.000 habitantes». Lamentó la «burocracia que existe, en muchos casos más lesiva» y abogó por «una simplificación administrativa» para contar con un «ecosistema más fácil». Por último, mostró la necesidad de retener talento gracias a la identidad de comunidad o provincia. Poniendo el ejemplo de la Academia de Artillería de su Segovia natal, donde llegan alumnos de otros países y «luego lo tienen en su corazón, para ellos es un sentimiento». «En los momentos difíciles vales más la imaginación que el conocimiento», afirmó citando a Einstein para valorar que el cambio paradigmático en las universidades requiere «de saber adaptarse a un mundo que está cambiando a más velocidad».

Marco Morala

Desde la perspectiva de un alcalde de una ciudad grande, pero con una población muy repartida en el territorio, Marco Morala, regidor de Ponferrada demandó que exista «un desarrollo simétrico de los territorios para evitar que haya territorios y ciudadanos de primera y de segunda». Rechazó reconocer que Madrid deba ser el epicentro de todo y optó por «diversificar» para «que se apueste por el municipalismo y que venga acompañado de presupuestos y nos permita desarrollar en nuestro territorio proyectos de futuro». Morala evidenció, dentro de la lógica, no tener «la fórmula para retener el talento», pero sí aseguró que la clave es «ser atractivos para que puedan desarrollar su proyecto vital en el territorio». Compartió unas palabras de Gonzalo Santonja, consejero de Cultura en una jornada anterior, para defender a su ciudad como «la ciudad perfecta para vivir, además de culta es sabia», abogando por tener un «ecosistema y un espacio para vivir donde haya materias primas y oportunidades». Para disponer de estas insistió en que «la administración pública tenemos mecanismos para tener escenarios de oportunidades, pero necesitamos el acompañamiento de otras administraciones». Y solicitó que «trascienda todo de las palabras, de las promesas, al terreno de las realidades las autovías al asfalto, los trenes por sus vías, y los aeropuertos al asfalto y al aire».

También demandó mejoras en la fiscalidad y «en la prestación de servicios públicos más ágiles y directos» porque «el medio rural tiene un peso importante y vital y trabajamos para aprovechar los recursos que el medio rural pone a nuestra disposición». Como ya explicara el director general del Banco Sabadell, Pablo Junceda, Morala insistió en que «la universidad es muy lenta y tiene que ser evolutiva y rápida», y recomendó que se «prescinda de ese concepto clasistas y acudir a un concepto como la FP dual que se adapta mejor a los cambios por su propia estructura». También cito a Einstein en sus últimas palabras al indicar que «nunca consideres el estudio como una obligación si no como una oportunidad».

Javier Faúndez

El presidente de la Diputación de Zamora también evidenció los problemas que padecen zonas rurales como la de su territorio donde cuentan con competencias «para crear ecosistemas favorables para que esas personas puedan desarrollar su proyecto de vida allí». Puso en el debe de las administraciones la necesidad de «detectar esos problemas que podamos tener y entre todas hacer un trabajo combinado para resolver esas deficiencias que nos permitan tener un escenario de igualdad entre territorios». Puso como ejemplo la tardía llegada de la banda ancha al 85% del territorio porque se ha generado «una España de dos velocidades donde pueden tener acceso a unas herramientas que propicien ese progreso y otros donde están en desigualdad de condiciones». Como en el caso de su localidad, Trabazos, donde por fortuna, indicó llevan cuatro años ganando población y todo gracias a un polígono industrial: «Crear esos escenarios y se hace incentivando porque quienes quieren emprender quieren facilidades administrativas, que concedan licencias o informes de manera inmediata y se cree ese escenario para ser una persona receptiva, sea atractivo y me pueda quedar ahí». Faúndez sí lamentó que no se estarán haciendo bien las cosas si «el talento hay que crearlo y hay que retenerlo si no has hecho un gasto tremendo en formar a una generación para después». Un talento, a su modo de ver, que «se forma desde pequeñitos», aunque dio un tirón de orejas a madres y padres que apuntan a los niños «a esgrima, natación, inglés, piano… y son niños y tienen una jornada previa y luego tienen que jugar y tener tiempo para leer. Nos empeñamos en hacer Premios Nobel desde el minuto 1».

Isabel Rivero

La boxeadora pedrajeña, campeona de Europa de Peso Mínimo y licenciada en Químicas, Isabel Rivero, contaba su historia personal en un sector complicado para quedarse a trabajar en su tierra. Rivero contó como tuvo que estudiar dos FP dual para poder «acceder a un trabajo cualificado y hacer realmente lo que me apasiona que es la química». Para la boxeadora, «en este desarrollo del talento creo que tiene una parte muy importante la educación que podemos recibir desde nuestras casas. Son herramientas que hacen que tú seas libre para poder desarrollar lo que tú quieres hacer. Y que puedas quedarte aquí», y habló de historias de gente cercana que ha tenido que emigrar ante la falta de oportunidades. Para poder desarrollar el talento, indicó, es necesario tener buenos activos a tu alrededor porque en su caso «en el boxeo que no es un deporte femenino, necesitas ayudas especiales, pero he podido dedicarme a ello a la par que trabajo gracias a unas personas que me han respaldado siempre, aunque del boxeo no se puede vivir». También fue crítica, aunque con argumentos concretos y veraces, al indicar que «se está perdiendo el punto de vista» enfocando todo ahora «al talento en la parte audiovisual» sin que exista una formación previa. Defendió un correcto «equilibrio entre ambas cosas porque se está dando más importancia a empleos que no quiero denigrar, pero que no aportan nada a la sociedad, más temas mediáticos y se deja muy de lado otros empleos como fontaneros, ingenieros, cuidar ese ámbito formativo y hacer una distinción entre lo que es el talento a nivel de formación». Además, indicó que «seis de cada 10 jóvenes quieren ser influencers y no aporta mucho a la sociedad» y hay otras profesiones que «dan más valor» y señaló que es fundamental ampliar ese espectro.

Una Isabel Rivero que ha sido un espejo para muchas jóvenes que empiezan en el boxeo y que su historia personal ha llegado también a las prisiones para mostrar su ejemplo. «Me encontré cómoda en la prisión porque hago una labor social y eso me llena muchísimo, me sentí muy querida y la gente participaba, y el hecho de poder ayudar a unas personas que sean las circunstancias que sean, están privadas de su libertad y poder contarles mi experiencia, para mí es muy enriquecedor».