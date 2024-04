Carnero: "Los jóvenes se quieren ir a París o Stuttgart porque no se presume de lo que hay aquí"

Publicado por Laura G. Estrada Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

Bajo el título 'Las instituciones al servicio del talento' se ha desarrollado la tercera mesa de debate del foro Somos Castilla y León, en la que los ponentes han destacado la necesidad de que haya una transferencia real del talento al ámbito empresarial, para evitar la fuga a territorios como Madrid.

Durante sus intervenciones, los cinco participantes coincidieron en la idea de exprimir las fortalezas de la Comunidad a fin de retener, captar y fidelizar el talento.

Jesús Julio Carnero

Para alcanzar el desarrollo vital y laboral deseado, los jóvenes no necesitan hacer las maletas rumbo a otros destinos, porque en la autonomía tienen un amplio abanico de oportunidades de prestigio. Es la reflexión en la que ahondó el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a lo largo de sus intervenciones en el foro Somos Castilla y León, donde insistió en que las generaciones recién formadas tienen "más posibilidades de desarrollo de las que pueden imaginar" en sus territorios de residencia, pero existe una "falta de comunicación" entre el ámbito académico y el empresarial.

"Aquí hay un entramado talentoso que sólo conocemos los privilegiados que podemos acceder", dijo en referencia a la visita a las instalaciones de los grandes referentes de la autonomía, como Renault, Iveco, Industrias Maxi o Gullón, citó como ejemplos. A las grandes industrias se dirigió con el mensaje de que deben abrir sus puertas a quienes están inmersos en etapas académicas, para mostrarles el escenario en el que pueden trabajar una vez finalicen sus estudios.

"Los alumnos que están cursando titulaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se quieren ir a París, a Turín, a Milán o a Stuttgart, porque no se habla lo suficiente de lo que hay aquí", remarcó en aras de ensalzar esa idea de que las empresas muestren a la ciudadanía cómo trabajan. "El problema es la falta de comunicación; la industria necesita abrirse, expresarse, ser transparente", destacó Carnero.

A juicio del alcalde de Valladolid, para solventar este problema centrado en que los jóvenes se forman en su lugar de origen pero luego se van porque piensan que no pueden lograr aquí un progreso profesional, mientras las empresas reclaman talento cualificado y no lo encuentran precisamente porque han emigrado, las administraciones públicas deben convertirse en una suerte de medidores. "Tenemos que actuar de oficiantes y fomentar que haya un adecuado diálogo", subrayó en el transcurso del foro de debate titulado ‘Las instituciones al servicio del talento’.

De ahí que pusiera como ejemplo la mesa municipal de la automoción, un grupo de trabajo creado recientemente en el Ayuntamiento de Valladolid con el objetivo de fomentar el diálogo entre el ámbito laboral y el académico, o el impulso del polo de innovación centrado en el videojuego, en ambos casos con la premisa de que es necesario no dejar escapar el talento.

Al hablar de la palabra ‘talento’, Jesús Julio Carnero aclaró que no sólo hay que poner el foco en los jóvenes, porque "el talento no tiene dad", dijo. "Cuando uno piensa en la idea de talento parece que estamos pensando en atraer a nuestros hijos, pero no sólo hay que pensar en esas generaciones".

Además, apuntó en este sentido en el "plus" que supone "fidelizar el talento" más que retenerlo, y apeló al papel de las empresas para que los trabajadores se "sientan cómodos en un ámbito talentoso" que les anime a participar en sus proyectos.

"La ciudadanía tiene talento, hay talento en nuestras empresas, talento en nuestras universidades y también talento en la administración, tenemos que hacer que este avión de cuatro hélices vuele", expresó como reflexión final en el debate celebrado ayer en la Feria de Valladolid, en una mesa en la que compartió protagonismo con el Delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García; y el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero.

Para hablar de "tierra talentosa" al referirse a Castilla y León, Jesús Julio Carnero citó varias "señas de identidad", como son su patrimonio, en referencia al histórico, al artístico y al natural; el diálogo social, que tildó de "fundamental"; el municipalismo, entendido como la capacidad de "entendernos unos a otros"; la "lealtad institucional"; la lengua, "que se transmite y expresa en todos los laboratorios"; y la educación.

Nicanor Sen

"Si hay algo positivo que ha traído la pandemia es ese cambio en el concepto de vida de una sociedad que valora una vida más tranquila", expuso el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para referirse al "disfrute" de las "fortalezas que ofrece" la Comunidad y que, razonó, es lo que busca buena parte de la ciudadanía. "Madrid está muy bien, pero no todos los días se va a la ópera o al teatro; aquí salimos de trabajar y vamos andando a buscar a los niños", insistió sobre esa idea de que hay "muchas personas que quieren este modelo de vida".

Por eso, Sen valoró que una de las claves para lograr que la Comunidad sea "polo de atracción del talento" es la "digitalización del territorio" y, en este objetivo, consideró, deben trabajar las administraciones, tanto la estatal, como la autonómica y las locales, en referencia a las diputaciones y a los ayuntamientos. "Hay que acortar los procedimientos que lastran iniciativas empresariales", remarcó para después ahondar en esa necesidad de realizar "mayores inversiones" en esa modernización administrativa que facilite el asentamiento de tejido productivo.

"Hoy más que nunca las personas con talento tienen la oportunidad de echar raíces en Castilla y León", destacó en una de sus intervenciones en la mesa de debate ‘Las instituciones al servicio del talento’ del foro Somos Castilla y León. En sus participaciones, además, significó el papel que juegan las administraciones públicas en el desarrollo de "campañas de captación de talento", no sólo para las empresas privadas, sino para la ‘plantilla’ de empleo público.

Así, el delegado del Gobierno destacó que "más del 60% de la plantilla de la Administración General del Estado se va a jubilar en los próximos diez años", y eso implica una "renovación de plantilla, necesaria e inminente" que se sumará a "equipos innovadores".

"Es importante que se incorpore talento a la administración y podamos afrontar los retos de una sociedad vanguardista y cambiante", apostilló Nicanor Sen durante el debate antes de considerar que gracias a la llegada de ese talento se conseguirá una administración "mejor, más igualitaria, con más futuro y del siglo XXI".

Enrique Cabero

El presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, tiene claro que el problema que sufre Castilla y León, y que empuja a muchos jóvenes a salir fuera para trabajar, no es la falta de oportunidades, sino que la reflexión que se transmite es errónea. "Tenemos que creer lo que somos y revertir el mensaje; tenemos que transmitir que éste es un sitio idóneo para invertir y para trabajar".

Según valoró en su primera intervención en el foro Somos Castilla y León, "si logramos ver la imagen de lo que realmente somos", se conseguirá dar "un salto cualitativo". "Hay que cambiar ese imaginario de que para desarrollar competencias tenemos que irnos a otro sitio, y eso requiere un esfuerzo colectivo", expuso antes de poner como ejemplo la formación de funcionarios. "A veces como crítica decimos que sólo nos dedicamos a formar empleados públicos, pero también formamos emprendedores, empresarios y trabajadores de la empresa privada; por eso Castilla y León es la tierra del talento, sin ninguna duda".

Cabero insistió en que la Comunidad "siempre ha sido" referente –"por muy listos que sean en otros sitios, no lo son más que nosotros", destacó– y la prueba evidente es que además de tener talento y de exportarlo, hay mucha gente que viene a formarse a la autonomía, precisamente por un prestigio histórico.

Además, puso sobre la mesa la necesidad de que las instituciones, en colaboración con la sociedad, hagan "el esfuerzo de asumir cierto orgullo de ser de Castilla y León". En este sentido llamó a "superar los límites provinciales" y apostar por un sentimiento autonómico.

"La suma de las nueve provincias es más que una mera adición de provincias", dijo el presidente del CES para argumentar que los nueve territorios no deben "competir entre sí". "Si somos más grandes, competiremos mejor en el ámbito nacional y europeo", insistió para considerar que hay que cambiar la visión: "Las provincias son fundamentales, pero no nuestro mundo".

En su reflexión final, Cabero ensalzó la idea de que todas las personas tienen talento y consideró que las instituciones tienen la "obligación de detectarlo" para "ponerlo al servicio de los demás".

Cristina Ayala

La asignatura pendiente en Castilla y León es "vender mejor sus talentos y fortalezas", reflexionó la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, antes de considerar que es necesario "venderlo y contarlo al mundo". "Tenemos que ser capaces de creer en nosotros mismos y en nuestras potencialidades", razonó en sus intervenciones durante la mesa de debate ‘Las instituciones al servicio del talento’ en el foro Somos Castilla y León.

La regidora burgalesa fue una de las más claras en sus mensajes y llamó a la cooperación entre provincias para encontrar nichos en los que poder colaborar, poniendo como ejemplo el hidrógeno verde. "Tenemos una fuente de futuro y de innovación", ensalzó después de considerar que la autonomía cuenta con la tecnología "para ser una potencia» en este área. «Por primera vez tenemos algo que envidiábamos", dijo.

Además, apostó por "ejes de cooperación" como el que forman Burgos, Valladolid y Palencia a nivel de consumo energético gracias a la concentración de industrias o el desarrollado en Salamanca a nivel biosanitario.

Ayala también fue tajante en cuanto a la exposición del problema que sufre Castilla y León en cuanto a fuga de talento – "somos la segunda que más jóvenes expulsa de entre 16 y 29 años"– y, puesto que la realidad está clara, pidió "acciones diferentes" a las impulsadas hasta ahora, a fin de lograr "resultados diferentes". "Tiene que haber un diagnóstico, una evaluación y una planificación; si no somos capaces de hacerlo, fracasaremos".

En el caso de Burgos, explicó, el Ayuntamiento está centrando sus esfuerzos en potenciar "la industria, la cultura y el patrimonio", para que esas «señas de identidad" se conviertan en los "pilares" sobre los que asentar el cambio, buscando nuevos canales con los que puedan trasladar la información a la población joven, ya que en ocasiones demanda acciones que sí se llevan a cabo, pero cuyos anuncios no les llegan por las vías tradicionales.

Así, la regidora también recordó que han elegido a la piloto burgalesa del Dakar Cristina Gutiérrez como "imagen de la ciudad" en aras de "vender las potencialidades", igual que Antonio Banderas es referente de Málaga.

Carlos García

Que la educación y el talento son dos conceptos que van unidos es algo que ha quedado claro en esta última edición del foro Somos Castilla y León y también el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, quiso enfatizar el mensaje. "Sin un buen modelo educativo, el talento pasaría desapercibido", razonó en una primera intervención en la que también dejó claro que "de poco sirve un modelo de éxito" si luego "no hay una transferencia del conocimiento".

Por eso, porque "de poco sirve tener talento si no se proyecta", consideró que las instituciones deben aprovechar "todas y cada una de las oportunidades y recursos para visualizar esa importancia". "Tanto talento tiene un ingeniero como un maestro casero", razonó en cuanto al peso que representan uno y otro en el desarrollo social y económico y en la capacidad para fijar población en un territorio.

En el caso de la provincia abulense, García consideró que el gran reto es favorecer el asentamiento industrial en pueblos, "indistintamente que tengan 4.000 habitantes o 50". Lo fundamental, según expresó, es tener claro que los territorios se sustentan gracias "a la fuerza que surge del autónomo y de las pequeñas empresas".

De ahí que considerara "necesario" que las administraciones públicas "vayan de la mano de las empresas" y doten de recursos los sectores que son "fuertes" y se consolidan como "pilares", dejando atrás "convocatorias obsoletas".

Respecto al potencial de Castilla y León como comunidad, el presidente de la institución provincial de Ávila fue claro: "La realidad inequívoca es que juntos somos más fuertes". A su juicio, en los últimos años se ha comprobado que hay problemas afines a todos los territorios, dijo citando al abastecimiento, la depuración o el empleo, y deben solventarse con criterio y "cooperación".

Carlos García ensalzó que la autonomía tiene "grandes recursos" y, al igual que el resto de participantes en la mesa titulada ‘Las instituciones al servicio del talento’, remarcó que "hay que sentirse orgulloso" de ser castellano y leonés, antes de cerrar en la misma línea de su reflexión inicial: "Sin educación talento el futuro será incierto".