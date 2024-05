Renault invertirá 500 millones en un servicio de 'refactoring' de piezas

Renault invierte 500 millones en un servicio de reacondicionamiento de piezas llamado The Remakers.

Esta unidad tiene como objetivo de crecimiento de la actividad del 50% hasta 2030

Grupo Renault ha lanzado este jueves 'The Remakers', una empresa de reacondicionamiento de piezas de automoción con la que se une a su estrategia 'The Future is Neutral' y en la que invertirá 500 millones de euros hasta 2030, según explica la empresa francesa en un comunicado

La misión del centro de reacondicionamiento, que tendrá su sede en la 'refactoría' de Flins (Francia), es refabricar componentes de automoción con un nivel de calidad equivalente al de la pieza original, utilizando una combinación de piezas reacondicionadas y nuevas.

Renault señala que el mercado europeo de piezas de recambio es dinámico y tiene un gran potencial de crecimiento y el cual se estimaba en unos 6.800 millones de euros en 2022, y que debería alcanzar los 8.200 millones de euros en 2030.

Este aumento, explica, se debe principalmente al envejecimiento del parque automovilístico y a la aceleración de la electrificación. Por tanto, Renault Group señala que The Remakers parte con ventaja en la 'refactoring' de piezas eléctricas y electrónicas, y tiene previsto duplicar su inversión para consolidar su posición de liderazgo.

Por último, el fabricante francés explica que, complementaria a las piezas originales y especialmente adaptada a los vehículos más antiguos, la oferta de The Remakers representa una alternativa más respetuosa con el medio ambiente (ahorro de materias primas, energía y agua y menos CO2 equivalente emitido en comparación con la producción de una pieza nueva) y más económica para el cliente (por término medio, un 30% más barata que una pieza nueva).

De esta forma para aprovechar este crecimiento del mercado, The Remakers está aplicando un plan estratégico destinado a ampliar su cartera de productos y extender las asociaciones para consolidar sus posiciones en Europa.

Esta oferta abarca ya a nueve familias de productos e incluye más de 11.000 referencias: piezas mecánicas (motores, cajas de cambio, turbocompresores, inyectores), piezas eléctricas (motores eléctricos, módulos electrónicos de potencia) y piezas electrónicas (sistemas multimedia).

El objetivo de esta nueva unidad es acelerar la introducción de nuevas piezas en el mercado, sobre todo para seguir el ritmo de crecimiento del número de vehículos híbridos y eléctricos. Prueba de ello, explica Renault, es el anuncio de la primera oferta de 'refactoring' de motores de vehículos eléctricos en Europa (marzo de 2024), así como otros proyectos de electrónica de potencia actualmente en desarrollo, con el apoyo y la experiencia de actores reconocidos.