Tudanca reconoce que quiere que haya “presupuestos” y califica de "inconcebible" que la oposición "haga más" que el Gobierno por ellos

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, reconoció hoy que quiere que haya “presupuestos” en la Comunidad para 2025 para aportar “estabilidad y progreso”, pero consideró que “es inconcebible que esté haciendo más la oposición y el Partido Socialista porque haya presupuestos que el Gobierno". "Eso no ha pasado nunca más en la historia”, dijo.

Tudanca acudió a Ávila al acto de entrega de las XIX Distinciones Pablo Iglesias de UGT, una oportunidad en la que, además de hablar de los premiados y el sindicato, el representante socialista aseguró que el hecho de que “no registren los presupuestos en Castilla y León es lamentablemente la demostración de que teníamos razón y eran un farol” y dejó claro su interés en que haya presupuestos.

"Esperaba no tener razón cuando advertí que lo que estaba haciendo el señor Mañueco era un farol, que él no quería presupuestos, no quería negociar, no quería diálogo, no quería romper con la extrema derecha, que fue la extrema derecha la que rompió con él, la que le dejó solo, la que le dejó en minoría, y lo único que pretendía era que rechazáramos toda la oposición en pleno sus presupuestos para tener una excusa, para no hablar con nadie y para justificar un posible adelanto electoral”, subrayó.

Lo que ha pasado, dijo, es que “se ha encontrado con la coherencia, con la responsabilidad, con la generosidad del Partido Socialista, que sin ninguna condición les hemos facilitado la aprobación del techo de gasto”, pidiéndole solo que “registren los presupuestos en las Cortes para que el debate sea transparente”.

Además, trasladó que ellos no le piden “como la extrema derecha que recorte los derechos de las mujeres, que niegue la violencia de género, que castigue las ONG que trabajan con los inmigrantes y no le pedimos cargos, coches oficiales, consejerías o vicepresidencias”, sino que quieren “que los libros de texto y el material escolar sean gratuitos, que se ponga en marcha un plan de incentivos a los profesionales de la sanidad pública, que haya unidades de radioterapia en todas las provincias, que haya una ley de reto demográfico”. En definitiva, “cosas para la gente”, pero parece “que de eso no quieren hablar”, puntualizó.

Además, Tudanca criticó que “parece que tampoco les importa mucho la democracia y el parlamento". "Es triste, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que es bueno para Castilla y León que haya presupuestos y que estas propuestas que hemos hecho son buenas para la gente”, recalcó.

“Lo que le estamos pidiendo es que lo registre para que haya un debate de las propuestas de todos los grupos y podamos llegar a un acuerdo”, insistió, pero “hoy por hoy, después de haber estado semanas haciendo propaganda, resulta que no se ha aprobado un proyecto de presupuestos en el Consejo de Gobierno". Por lo tanto, "lo que había era unos presupuestos de cartón piedra, de mentira, un anteproyecto, algo absolutamente inventado”, apostilló.

Militancia

En cuanto a los encuentros con la militancia, señaló que no se han dejado de tener y han hecho asambleas, encuentros y visitas, “unas públicas y otras privadas”, aunque han estado “centrados en las propuestas de cara al Congreso Federal, que es muy importante, para hablar de financiación autonómica y de lo que necesita Castilla y León, para hablar de la mejora de los servicios públicos, para hablar de cómo hacemos un país más descentralizado y mejor preparado para luchar contra los desequilibrios que tiene también nuestro país”.

También para hablar “de luchar contra la despoblación, de mejorar los servicios públicos y de cómo garantizamos que la vivienda por fin sea un derecho". Esos debates que se han producido en las asambleas, son cientos de enmiendas las que los militantes del Partido Socialista de Castilla y de León aportan a esta ponencia política del Congreso Federal “para modernizar y potenciar el proyecto socialista”, reconoció.

En cuanto a los galardones de UGT que se entregaban en Ávila, destacó a los premiados (Juan Mayorga, Cruz Roja, Icíar Bollaín, Fundación Serla y Federación Salud Mental Castilla y León) como “personas y organizaciones que son tremendamente importantes por las causas que defienden”, haciendo especial referencia a Cruz Roja por lo que pasó en Burgos, en relación con las organizaciones que, entre otras muchas cosas, prestan atención a la gente más vulnerable, a los inmigrantes, pero "también a todas esas personas que aún en una sociedad desarrollada, y que se encuentra en un momento económicamente muy bueno, siguen pasando enormes dificultades pero que tienen afortunadamente toda la ayuda de este tercer sector para que les apoye”.

Habló también de Icíar Bollaín: "Nos han logrado emocionar de nuevo defendiendo en su último trabajo lo que pasó lamentablemente aquí en Castilla y León, en Ponferrada, con Nevenka, a la que nunca jamás reconoceremos y agradecemos suficiente lo que hizo y la deuda enorme que seguimos teniendo con ella”, sentenció.