Ni el Mendoza ni el Pintor: Estos son los 2 institutos de Burgos entre los 5 mejores de Castilla y León en la Selectividad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los resultados de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este año colocan a Burgos en una posición privilegiada dentro de Castilla y León con dos institutos de la capital burgalesa colocados entre los cinco primeros de la Comunidad en el ranking de los que mejores notas obtuvieron en la Selectividad de este año.

De los 15 centros educativos de toda la provincia de Burgos que participaron en las pruebas de acceso a la universidad, 11 lograron que el 100% de sus estudiantes superara los exámenes, un dato que evidencia el alto nivel general de la provincia en la preparación para la EBAU.

Estos resultados no solo destacan por el porcentaje de aprobados, sino también por las calificaciones medias obtenidas en tanto en Bachillerato como en la EBAU. En este contexto, dos institutos de Burgos resaltan entre los 15 de la provincia y los cien primeros de Castilla y León al figurar entre los cinco mejores de toda la comunidad por su rendimiento en las calificaciones finales.

Aprobados por toda la provincia

El IES Cardenal López de Mendoza, el mayor instituto de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia y un centro histórico por su tradición académica y su historia de siglos en el ámbito educativo, presentó a 115 estudiantes a la EBAU, la mayor cifra en el conjunto de la provincia y, además, es el único que supera el centenar de alumnos, cifra que sólo superan junto al Mendoza otros 5 institutos de Castilla y León.

Pese a manejar un volumen tan alto de alumnos, los resultados del alumnado del Cardenal López de Mendoza se mantienen en niveles sólidos en las pruebas de acceso a la universidad, lo que habla del esfuerzo tanto del alumnado como del profesorado, con un 99% aprobados, una nota media en Bachillerato de 8,00 entre los presentados a la EBAU, con una calificación final en promedio de 7,44 en la fase general de la prueba.

Por otro lado, el Colegio MM Concepcionistas, con un enfoque más reducido al presentar solo a 20 estudiantes, logró un 95% de aprobados, una cifra positiva aunque ligeramente por debajo de la media de los centros destacados. Su nota media fue de 8,12 en Bach y de 7,42 en la EBAU.

No obstante, no todo son cifras uniformes. Al analizar la relación entre las notas internas y las obtenidas en la EBAU, surgen algunas diferencias. Por ejemplo, el Colegio Sagrada Familia muestra una brecha de 1,21 puntos entre su media de Bachillerato (8,59) y la de la EBAU (7,38), un dato que puede abrir la puerta a reflexiones sobre cómo ajustar las evaluaciones internas con los estándares externos.

Dos centros educativos, a la cabeza de la Comunidad

Dentro de este mapa de buenos resultados, dos centros han ido más allá al situarse entre los cinco mejores de Castilla y León. En el tercer puesto del ranking autonómico de las mejores notas de la EBAU se encuentra el Colegio La Merced y San Francisco Javier, con un pleno de aprobados y una media de 8,02 en Bachillerato y 8,10 en la EBAU. La regularidad en sus calificaciones los ha llevado a destacar no solo en la provincia, sino en toda la comunidad.

El otro centro que sobresale es el Colegio Liceo Castilla, que ocupa el quinto lugar en Castilla y León. También consiguió un 100% de aprobados, con medias de 8,15 en Bachillerato y 8,04 en la EBAU. Este rendimiento refuerza su papel como uno de los principales referentes educativos de Burgos.

Un panorama variado en la educación burgalesa

Más allá de estos logros, el panorama educativo de Burgos se caracteriza por su diversidad. Centros grandes como el IES Cardenal López de Mendoza conviven con colegios más pequeños, como el MM Concepcionistas, cada uno con enfoques distintos pero con objetivos comunes. Estos resultados reflejan el esfuerzo de la comunidad educativa por ofrecer las mejores herramientas a los estudiantes, sea cual sea su entorno.

Los resultados de la EBAU de este año muestran que el trabajo constante y la preparación adecuada siguen siendo claves para superar con éxito estas pruebas. Institutos como el Comuneros de Castilla o el Pintor Luis Sáez, aunque no ocupen los primeros lugares, continúan demostrando su capacidad para formar estudiantes preparados para el siguiente paso en su educación.

Entre los 15 centros educativos de Burgos que participaron en las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), además de los ya mencionados, el resto lograron posicionarse en lugares intermedios dentro del ranking autonómico, pero sus resultados merecen reconocimiento por el esfuerzo colectivo de alumnos y docentes.

Imagen de la prueba de la EBAU.SANTI OTERO

El IES Comuneros de Castilla, con 73 estudiantes presentados, obtuvo un pleno de aprobados, destacando por una media en Bachillerato de 7,84, ligeramente superior en la EBAU con un 7,92. Este centro, situado en el puesto 13 del listado regional, continúa siendo una opción sólida en la provincia para quienes aspiran a un rendimiento constante en las pruebas externas.

En el puesto 18 aparece el IES Pintor Luis Sáez, que también logró un 100% de aprobados con 77 estudiantes presentados. Sus calificaciones reflejan una gran estabilidad, con una media de 7,84 en Bachillerato y 7,79 en la EBAU, confirmando su capacidad para preparar a los alumnos frente a los estándares autonómicos.

El IES Cardenal Sandoval y Rojas, con 35 estudiantes, alcanzó un 100% de aprobados y figura en el puesto 39 del ranking autonómico. Aunque su media de Bachillerato de 7,99 es alta, la calificación de la EBAU descendió ligeramente a 7,63, una diferencia que se mantiene dentro de márgenes razonables en este tipo de pruebas.

Entre los centros de tamaño más reducido destaca el IES Diego Marín Aguilera, que presentó a 24 alumnos y obtuvo el 100% de aprobados. Con una media de 7,68 en Bachillerato y 7,63 en la EBAU, este instituto se posiciona en el puesto 41 del ranking regional.

El IES Diego de Siloé presentó a 63 estudiantes, todos aprobados, y obtuvo una media de 7,85 en Bachillerato frente a un 7,61 en la EBAU. Este centro, que ocupa el puesto 47 en el listado autonómico, mantiene su reputación como una opción confiable para los estudiantes burgaleses.

En el caso del IES Montes Obarenes, ubicado en el puesto 56, sus 39 alumnos obtuvieron el 100% de aprobados. La media de Bachillerato de 8,12 sobresale como una de las más altas de la provincia, aunque la calificación de la EBAU descendió a 7,55. Pese a esta variación, el rendimiento global del centro lo posiciona entre los destacados de la región.

El Colegio Blanca de Castilla, en el puesto 57, se suma a la lista de los centros con pleno de aprobados. Sus 34 estudiantes lograron una media de 7,76 en Bachillerato y 7,55 en la EBAU, consolidándose como una opción equilibrada en la provincia.

En el puesto 68 figura el IES Vela Zanetti, que también alcanzó el 100% de aprobados con 52 estudiantes presentados. Su media de 7,74 en Bachillerato bajó a 7,50 en la EBAU, un dato que podría motivar ajustes en la preparación para maximizar el desempeño en futuras ediciones de las pruebas.

Por su parte, el Colegio La Salle, con 41 alumnos presentados, logró el 100% de aprobados, con una media de 7,87 en Bachillerato frente a 7,43 en la EBAU. Aunque las diferencias son mínimas, reflejan la necesidad de continuar ajustando estrategias para alinear el desempeño interno con los requisitos de las pruebas externas.

Por último, el IES La Bureba y el Colegio Sagrada Familia, ambos con un 97% de aprobados, cierran la lista. El primero, con 33 estudiantes, obtuvo medias de 7,90 en Bachillerato y 7,40 en la EBAU. El segundo, con 34 alumnos, presenta una de las mayores diferencias entre las notas internas y externas, con 8,59 en Bachillerato frente a 7,38 en la EBAU, lo que podría llevar a reflexionar sobre ajustes en la evaluación interna.

La EBAU en Castilla y León

El céntrico instituto Legio VII de León consiguió la mejor nota en la EBAU de 2023 en la Comunidad, según los últimos datos de la Consejería de Educación. Aprobaron los 61 alumnos que se presentaron y obtuvieron un 8,2331 en la fase general, lo que les permitió, incluso, subir nota respecto a la media de sus dos cursos de bachillerato. El dato confirma la «fama de exigente» que sobrevuela este centro público cuyo atesora un tramo de muralla romana. Su director, Manuel Rodríguez, celebra el primer puesto del instituto, que acaba de cumplir 50 años «haciendo gala de que el esfuerzo, la capacidad de sacrificio y el trabajo diario tienen su recompensa».

Varios proyectos muestran que esa consigna también se la aplican en el propio equipo docente, que cuenta con «uno de los planes de formación de profesores más completos de la provincia». Distinguido en 2022 con la Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, enumera una larga lista de iniciativas que completan la «formación académica tradicional, tan importante», con proyectos de innovación como Internacionaliza, PLC innova, Moodle, Plan de Lectura, Cansat, One to one, la acreditación Erasmus, la «elaboración de materiales didácticos que fomenten el pensamiento crítico», la formación de profesores en centros europeos... El año pasado fueron seleccionados para un intercambio de alumnos con Canadá, Noruega y Francia. Además, llegaron a la final de la Liga Debate.

El segundo puesto de Castilla y León es para el colegio Nuestra Señora de la Consolación, las Agustinas de Valladolid. También aprobaron todos los que se presentaron (los 69). Ylo hicieron con 8,1970 puntos de media.

El tercer puesto es para otro privado, el colegio La Merced de Burgos, de los Jesuitas, donde los 68 chavales que se presentaron a los exámenes obtuvieron 8,1028 en la fase general.

El cuarto lo ocupa un instituto de Salamanca, el Vaguada de la Palma, con 8,0943 en la EBAU de 2023. Y el quinto, otro cole de Burgos, el Liceo Castilla, los Maristas, con un 8,0423. También se sitúa por encima de los ocho puntos el instituto Lancia de León, con un 8,0160.

Completan el top ten el instituto Mariano Quintanilla de Segovia (7,9991) y tres centros de Valladolid:el colegio San José (7,9905), el instituto Pío del Río Hortega (7,9725) y El Pilar (7,9306).

Los datos corresponden a la convocatoria ordinaria celebrada en junio de 2023 y han sido proprocionados por la Consejería de Educación obligada por la Comisión de Transparencia, a la que EL MUNDO DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN recurrió ante la negativa a facilitar la información. Por segunda vez, la Comisión de Transparencia dictamina que Educación está obligada por ley a proporcionar las notas de la EBAU desglosadas por centros. Quince meses después de solicitar los datos, la Junta ha entregado por fin esta semana unos datos que el año pasado dijo no tener. Entonces se escudó en la intención de la COEBAU de diseñar un protocolo para regular esta información, pero Transparencia le recuerda que «en tanto no exista dicho protocolo, no puede negar el acceso».