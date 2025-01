Carlos Martínez rompe con el 'tudanquismo' y anuncia un "rearme ideológico" y un "cambio de rumbo" en el PSOECyL

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El acalde de Soria, Carlos Martínez, ya es oficialmente el candidato a la Secretaría General del PSOE de Castilla y León y, salvo sorpresa de otra candidatura que no se prevé tras la renuncia de Luis Tudanca, el nuevo líder del socialismo castellano y leonés. Un Carlos Martínez Mínguez, quien en su comparecencia ante los medios en Soria para anunciar su candidatura, lanza un mensaje que significa una ruptura con el 'tudanquismo' y anuncia ya un "rearme ideológico" y un "cambio de rumbo" del PSOECyL.

Lo que también manifiesta Martínez Mínguez es que no se considera el candidato de Ferraz. "Yo no soy 'pedrista', ni 'sanchista', ni 'tudanquista', soy socialista. No creo que sea el candidato de Ferraz", recalca Mínguez.

"Rearme ideológico" del partido que Martínez Mínguez repetía en varias ocasiones en su comparecencia ante los medios y que, según sus palabras, tiene que llegar desde "la solidez de los valores socialistas". El regidor soriano reconoce que la elección de dar un paso adelante para liderar el PSOE "ha sido muy meditada y dialogada con la militancia y con cargos orgánicos autonómicos y nacionales". "Han sido unos intensos meses de reflexión personal y colectiva", puntualiza Mínguez, instantes antes de agradecer la labor realizada por todos los han ocupado en algún momento de la historia del PSOECyL la secretaría autonómica socialista en la Comunidad, sin olvidarse de ninguno. Ni siquiera de Julio Villarrubia, a quien dijo le debía una llamaba porque le había llamado él.

Mínguez aclara que el partido necesita "mayor solidez y unidad" y, a renglón seguido, deja claro que se mantendrá en la Alcaldía de la capital soriana, cuyo modelo quiere extender a Castilla y León, hasta las elecciones autonómicas. "El punto para dejar la Alcaldía es ser presidente de la Junta, pero un paso previo es ser candidato. Ese será el momento", aclara Martínez Mínguez, a preguntas de los periodistas.

Sobre Luis Tudanca, el actual alcalde de Soria reconoce que han estado en "diferentes trincheras en los congresos y procesos orgánicos del partido, no obstante subraya que el diálogo con el todavía secretario autonómico "siempre ha sido franco y sincero". "Siempre he encontrado en él y en la dirección autonómica aliados para poder transformar la ciudad de Soria", destaca.

Martínez Mínguez reconoce y agradece "la generosidad" de Luis Tudanca en el proceso que ha llevado a que, por el momento, haya una única candidatura en el PSOE. "La honestidad y la generosidad mostrada con este paso a un lado ha permitido avanzar en este cambio, en este rearme ideológico que pretende un cambio de rumbo cimentado sobre la solidez de nuestros valores", destaca, a la vez que afirma que quiere contar con él en su equipo. "Luis va a hacer lo que quiera hacer, se ha ganado el poder tomar una decisión. Yo lo quiero dentro del equipo, no podemos prescindir absolutamente de nadie y mucho menos de quien ha sido nuestro secretario general", incide Carlos Martínez.

Eso sí, sobre dónde estará Tudanca, que algunas fuentes del partido consultadas por este periódico situarían como senador por Cortes, nada aclara Mínguez, quien tampoco avanza los cambios que asegura habrá en los equipos, como en el grupo de las Cortes autonómicas.

«Yo asumo la responsabilidad de la Secretaría pero no quiere decir que solo incluyo a los míos. No soy sectario. Creo que cada provincia tiene su autonomía y se debe respetar. El nuevo equipo se decidirá en un futuro», aclara el nuevo líder socialista.

Lo que no tiene intención alguna es la de mudarse a vivir a Valladolid y defiende que la diversidad y pluralidad que tiene Castilla y León obliga a que se dé lo que Martínez Míngez llama un «liderazgo colectivo». «Necesitamos nueve ejecutivas provinciales trabajando a pleno rendimiento y 2.248 grupos municipales en labores de gobierno y en labores de oposición», incide, a la vez que vuelve a reiterar que el proceso interno, que culminará con el congreso de finales de febrero en Palencia, «debe generar más cohesión y más unidad».

Sobre la reunión telemática con el secretarios provinciales, que él mismo convocaba el pasado sábado y en la que también participaba Tudanca, Martínez Mínguez descartaba desvelar lo allí tratado, peor sí aclaraba que la cuestión no va de «estar con papá o con mamá». «Se planteó la idoneidad o no del cambio que cimentara el proyecto», explica Carlos Martínez, a preguntas de los periodistas.

Martínez anunciaba su precandidatura este martes, día en el que se cerraba el plazo para la presentación de precandidaturas para unas primarias que no se celebrarán al ser Mínguez el único candidato a liderar el PSOE de Castilla y León saldrá del congreso que tendrá lugar el 22 y 23 de febrero en Magaz de Pisuerga en Palencia.

Un Carlos Martínez que llega a la Secretaría General del PSOECyL desde la Alcaldía de Soria, en la que lleva desde 2007 y desde 2011 revalidando su candidatura con mayoría absoluta en la capital soriana.