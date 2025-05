Sánchez y Ábalos maniobraron para apartar a Mañueco "trabajando" con una procuradora de Ciudadanos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el que fuera secretario de Organización del PSOE en 2021, y José Luis Ábalos, maniobraron para apartar a Alfonso Fernández Mañueco "trabajando" con un procuradora de Ciudadanos para que se pasara al Grupo Mixto y prosperara la moción de censura contra el presidente de la Junta, según desvela El Mundo, en una nueva entrega de las conversaciones de WhatsApp entre ambos.

El plan era recabar votos de la formación naranja para tumbar el gobierno. A tres días de que se debatiera la moción, que tendía lugar el 22 de marzo, procuradora de Ciudadanos por Salamanca María Teresa Gago anunció que dejaba el grupo parlamentario por “falta de liderazgo ”y de "regeneración" en Castilla y León.

A las 16.59, Ábalos whatsappea a Sánchez. “¿Te escribe Alfonso o se lo pides tú? Creo que es mejor esperar al martes cuando se sustancie la moción de CyL”. Casi una hora después, según El Mundo, el presidente contesta: “Vale. Como veáis. Pero esta semana”. Y se interesa por la moción: «"¿Hay opciones?". “Nos falta una que iba a pasar al grupo mixto igual que la otra pero se echó para atrás”, contesta el secretario de Organización. “Se está trabajando” para que sí dé el paso, le informa. Es decir, “trabajando” en que también pase a ser no adscrita y pueda votar al candidato socialista, Luis Tudanca.

EL PSOE necesitaba sumar seis votos a los 35 de su grupo para alcanzar la mayoría absoluta. Finalmente, la moción no prosperó, ya que los socialistas únicamente pudieron arañar dos votos más. La ex de Cs María Teresa Gago votó que no, mientras que UPL y Por Ávila se abstuvieron.