La astronauta Sara García reivindica: Ser mujer "no debe ser una condición que determine a qué quieres dedicarte"

La primera mujer en España en ser seleccionada como miembro de la ESA, la leonesa Sara García, ha apelado a las futuras generaciones a que luchen por sus objetivos y sus sueños, independientemente de su género: "El hecho de ser mujer no debería ser una condición que determine a qué quieres dedicar tu futuro".

Una máxima que ha tenido siempre en su vida porque, como ha reflexionado, "quizás por ingenuidad, nunca me he planteado que el hecho de que ser mujer me fuese a frenar, preferí voluntariamente vivir sabiendo que una mujer y un hombre pueden hacer exactamente lo mismo".

Sara García ha hecho estas declaraciones minutos antes de participar este viernes en un encuentro en la Universidad de La Rioja con 700 estudiantes de Enseñanzas Medias de la comunidad autónoma en donde dará a conocer su experiencia a los más jóvenes.

MANTENER LA MOTIVACIÓN Y DISFRUTAR DEL PROCESO

Para la astronauta "lo importante" a la hora de enfocar tu futuro es "mantener la motivación". Es decir, "tener claro cuál es tu propósito, cuál es ese sueño, qué es eso que te motiva y centrarte un poco en los logros del día a día, en las lecciones que vas aprendiendo en cada paso de ese camino".

Como ha expresado no se trata tanto de "poner el foco en un objetivo final porque generalmente cuando el sueño es muy alto, aunque las cosas se consiguen, es más difícil".

Esos sueños "suelen llevar más tiempo, paciencia, cariño... pero si disfrutas de ese proceso y vas creciendo como persona, es realmente como llegas más lejos y como eres más feliz que es lo que buscamos en nuestras vidas".

Entonces apela a la necesidad de ir "nutriéndose, de no tener tanta prisa, sino disfrutar un poco de ese camino y de ese propósito, que es lo que tienen que tener claro desde el inicio".

Considera también importante "la labor del divulgador" que ayuda a compartir "lo bonito que es la ciencia y la cantidad de problemas de nuestra sociedad que se pueden resolver a través de ella y la tecnología".

Por eso ve "relativamente sencillo motivar a las futuras generaciones y animarles un poco a explorar, asistiendo a esa curiosidad, que es la clave de todo, perseguirla".

"IMPULSO, CURIOSIDAD Y GANAS DE APORTAR A LA SOCIEDAD

Además, asegura, "para ir a una carrera científica no necesitas ser ni un genio ni una persona completamente excepcional, todo lo contrario, necesitas tener impulso, curiosidad y ganas de aportar a la sociedad. Y se puede hacer desde múltiples ámbitos".

Por eso es fundamental "trasladar estos conocimientos de una manera cercana porque eso sí que puede ayudar a motivar a las generaciones que vienen".

García también ha destacado que "todo sueño es posible independientemente del género. Como reconoce "por el ámbito cultural y la tradición que hemos arrastrado las últimas décadas es habitual que haya sido así" pero "creo que talento científico lo ha habido siempre, simplemente ha estado más opacado, más invisibilizado porque no salía tanto en los medios de comunicación o incluso en los propios libros de texto".

Por eso -continúa- "es tan importante quizás esta labor que se está haciendo de poner de manifiesto el papel de mujeres para que las niñas que vienen a continuación vean que el terreno de la ciencia y la tecnología también es para ellas".

"Si tú eres una niña pequeña y te interesa la física, las matemáticas, ser astronauta, la biología y a tu alrededor no ves ejemplos de mujeres en ese ámbito que inconscientemente es normal que te frenes o piensas que no es un terreno para ti o que puede haber algo que te dificulte, por eso es importante dar estos ejemplos y acercarles que hay muchas mujeres que se dedican a esto".

REFERENTES

"Mis referentes siempre fueron cercanos. No tenía grandes figuras famosas por decirlo de alguna forma, nombres y apellidos que todo el mundo pudiera conocer, yo me inspiraba en mujeres y hombres de mi entorno que eran valientes, que perseguían aquello que les motivaba, que se esforzaban, que tenían calidad como seres humanos y en el caso de mujeres esos referentes eran mi madre, mis profesoras, mis compañeras de la universidad... esas fueron las personas que me inspiraron", ha destacado.

Quizás -reflexiona- "si me hubieran bombardeado de alguna forma un poco más con nombres de grandes figuras femeninas que se han dedicado al ámbito STEM, ese sueño lo hubiera tenido más claro desde niña pero cuando me preguntaban que quería ser de mayor, la realidad es que yo no lo tenía claro".

Sí que es cierto que "me atraían las carreras STEM pero no tenía un propósito determinado de ser investigadora o trabajar dedicándome a encontrar medicamentos contra cáncer o seré astronauta, no lo tenía claro, yo quería solucionar problemas, quería avanzar en el conocimiento, quería seguir planteándome preguntas y dudas".

ENCUENTRO DE LA UR

El encuentro de la UR está organizado por el Vicerrectorado de Política Científica, forma parte del Plan de actividades de divulgación de la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la Universidad de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Sara García es licenciada en Biotecnología por la Universidad de León, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Salamanca e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde lidera proyectos para el desarrollo de fármacos contra el cáncer.

Ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Ada Byron Young 2023, la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid y el título de Hija Ilustre de León, además de figurar entre las 35 mujeres líderes en tecnología en España y entre las 100 mujeres más influyentes de España, según la revista Forbes.

Además, es autora de 'Orbitas. Apuntes de una vida en continua exploración' (Editorial B, colección Sine Qua Non, 2025).

Por la tarde participará en la entrega de premios del XII Concurso Científico Literario de la Universidad de La Rioja, que se celebra en la librería Santos Ochoa de Logroño con entrada libre hasta completar aforo.