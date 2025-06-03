San Juan en Soria. Cae un punto de venta de droga aprovisionado para las fiestas

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria ha desmantelado un punto de venta de droga en Soria destinado a la distribución de las fiestas de San Juan, después de que el pasado día 29 de mayo detuviera un vecino de la capital al que incautó 250 gramos de cocaína y 150 gramos de anfetamina preparado para su venta en dosis, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno.

La actuación se inició al percatarse una patrulla del Puesto de Almazán, que prestaba servicio de seguridad ciudadana, de la presencia de un vehículo que circulaba sin seguro obligatorio por la A-15 con sentido Soria, por lo que procedió a darle el alto con objeto de notificarle la infracción.

Durante la actuación comprobaron los antecedentes del conductor resultando que el mismo poseía antecedentes por delitos contra la salud pública e infracciones por tenencia de drogas. Todo ello, unido a la actitud esquiva y nerviosa del conductor, motivó que decidieran realizar un registro superficial de la persona y el vehículo.

Como resultado del mismo localizaron dos bultos de plástico de color negro ocultos, en cuyo interior se encontraron polvo de color blanco que reaccionaron de forma positiva al test de narcóticos. Uno de los bultos dio positivo al test de cocaína, con 250 gramos, y el otro a metanfetamina, con un peso de 250 gramos.

REGISTRO

A la vista de lo anterior, los agentes incautaron las sustancias, así como el vehículo y detuvieron al conductor, para continuar las diligencias. Al día siguiente, con la autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria, la Guardia Civil realizó un registro en el domicilio del detenido sito en Soria capital.

Los agentes encontraron escondida en el cuarto de baño una báscula de precisión con restos de sustancia blanca, y varias bolsas pequeñas con polvo blanco en su interior supuestamente cocaína, dándose con esta actuación por desmantelado este punto de venta de droga.

Estos hallazgos en el domicilio apuntan, a juicio de la Guardia Civil, que la droga iba a ser destinada a la venta en dosis con ocasión de las Fiestas de San Juan que se celebran en la ciudad de Soria.

Las diligencias instruidas por Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, en unión del detenido, droga, y demás efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de los de Soria, que decretó el ingreso en prisión,