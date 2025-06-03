"Maricón de mierda, te vamos a matar". Piden casi 3 años de cárcel para un joven por pegar y vejar a otro

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La Audiencia de Valladolid sienta este miércoles, día 4 de junio, en el banquillo a dos jóvenes, David G.T. y Diana H.P, con motivo de una agresión homófoba registrada el día 24 de noviembre de 2023 durante la cual ambos, presuntamente, causaron lesiones a otro joven después de que el primero de los acusados abordara a la víctima al grito de "maricón de mierda, te vamos a matar". Dos amigos del agredido también resultaron heridos al salir en su defensa.

En su escrito de calificación provisional de los hechos, Fiscalía solicita un total de dos años y diez meses de cárcel y multa de 4.200 euros para David G.T. al que acusa de un delito de odio y discriminación en concurso con un delito contra la integridad moral, así como de tres delitos de lesiones, uno de ellos de carácter leve. A ello se suman la inhabilitación por espacio de cuatro año para cualquier oficio o profesión en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Su compañera de banquillo, Diana H.P, se expone a un año de cárcel y al pago de una multa de 600 euros por dos delitos de lesiones, uno de ellos leve.

Además, y en concepto de responsabilidad civil, la acusación pública interesa que David G.T. indemnice al destinatario de sus insultos con 1.000 euros por daños morales y que, además, de forma conjunta y solidaria con Diana abonen otros 1015 en favor de dos de las personas lesionadas.

Los hechos se produjeron la madrugada del 24 de noviembre de 20223 cuando la víctima y varios amigos bajaban por la calle San Lorenzo y en un momento dado David G.T, siempre según la acusación pública, pasó a su lado y, sin mediar incidente previo, se dirigió al primero en términos ofensivos. "Maricón te mierda, te vamos a matar", son los improperios homófobos que Fiscalía pone en boca del acusado en su intento de humillar a la víctima por razón de su orientación sexual.

Fue a partir de ahí cuando varios amigos del agredido verbalmente salieron en defensa de la víctima y, presuntamente, fueron agredidos tanto por David como por su amiga y también acusada, Diana H.P.