Rodríguez dice que la propuesta a las CCAA sobre vivienda es "de sentido común" y ve "casi imposible decir que no"

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha expresado este jueves su confianza en que de la Conferencia de Presidentes de mañana salga un acuerdo con los gobiernos autonómicos en materia de vivienda, pues la propuesta que les ha hecho el Gobierno es "de sentido común" y hace "casi imposible decir que no" a la misma.

Según una carta enviada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las CCAA con motivo de la Conferencia de Presidentes de este viernes, el Gobierno exigirá a las comunidades autónomas blindar de manera indefinida la calificación de viviendas de protección oficial (VPO) para poder acceder a los recursos del Plan Estatal de Vivienda, que para el periodo 2026-2030 el Ejecutivo quiere incrementar hasta los 4.000 millones de euros.

El Plan Estatal de Vivienda vigente caduca el próximo 31 de diciembre y el presidente del Gobierno propone aumentar su dotación de 2.700 a 4.000 millones de euros. Eso sí, el Gobierno se compromete a aportar esos 4.000 millones siempre y cuando los gobiernos autonómicos asuman una mayor corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones de euros, lo que equivaldría a que las comunidades pasasen de aportar el 25% al 40%.

Asimismo, la ministra de Vivienda ha indicado este jueves, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, que además se va a poner sobre la mesa condicionar la concesión de fondos estatales a que los gobiernos autonómicos califiquen de manera perpetua las viviendas de protección oficial, pues hasta ahora muchas personas accedían a estas viviendas bajo este régimen y luego las vendían en el mercado libre a un precio muy superior.

"¿Quién no quiere incrementar la inversión en vivienda para ampliar ese parque de vivienda público y asequible? ¿Quién no quiere que con el esfuerzo de todos, con lo que sale de nuestros bolsillos, se quede hoy y para siempre como infraestructura pública y no termine mañana o descalificado o con la compra de un fondo buitre como puede ocurrir hoy a los 15 años?", ha preguntado la ministra.

"Yo creo que a todo esto una mayoría social dice sí y yo lo que espero es que las comunidades autónomas digan también sí", ha añadido Rodríguez, que ha precisado que la propuesta del Gobierno no es lograr un acuerdo con la oposición, sino con los gobiernos autonómicos.

"Lo que está proponiendo el presidente del Gobierno es un acuerdo, unos compromisos, de Gobierno a gobiernos, porque el señor Moreno Bonilla, la señora Ayuso, el señor Mazón (...) todos tienen responsabilidad de Gobierno y me sorprende que reiterativamente estén reivindicando su competencia en materia de vivienda y al tiempo digan que hagan otros", ha subrayado la ministra.

Rodríguez ha insistido en que "tiene que ser optimista" respecto a las posibilidades de acuerdo con las CCAA. "Es muy difícil decir que no a esto, cómo lo van a explicar cuando uno se cruce con un paisano en la calle Larios, donde es imposible, como consecuencia del despliegue de los alojamientos turísticos, que un malagueño joven que ha vivido en esos barrios puedan seguir viviendo allí (...) Eso hoy es imposible, es impensable y está en nuestras manos cambiar esta dinámica", ha recalcado.

Rodríguez ha defendido que los presidentes autonómicos "no se deben a las siglas de su partido, sino a sus conciudadanos, les voten o no", y ha indicado que, como ministra de Vivienda, les está tendiendo la mano para tener más dinero, más recursos, pero "blindando esos esfuerzos para que mañana no se especule con ellos".

Respecto a las CCAA que critican la Ley de Vivienda, la ministra ha lamentado que, pese a no estar aplicándola, se diga que la normativa no funciona. "¿Cómo va a ser mala la Ley de Vivienda en Andalucía si no la están aplicando? Lo que es malo en Andalucía es que hoy estemos construyendo viviendas, también financiadas por el Gobierno de España, y que dentro de 15 años, que es lo que dice la normativa andaluza, pasen a manos de particulares o fondos de inversión", ha remarcado.

"Los votantes del PP tienen hijos e hijas que hoy no pueden vivir en sus ciudades, que no pueden comprar una casa o que sus alquileres se comen el 100% de sus salarios. Y por tanto, yo apelo también a los presidentes a que atiendan a los votantes del Partido Popular que desean lo mismo que esta ministra", ha afirmado.

Así, Rodríguez ha instado a las CCAA a que cambien sus normas para blindar el parque público de viviendas y que nunca termine en manos de fondos buitres. "Y si no lo hacen, lo que sí les tengo que decir es que el dinero público no es del Gobierno, es de todos los españoles, y nosotros nos hemos comprometido con los españoles a que ni un euro ni un suelo público va a terminar en manos o en la venta privada", ha advertido.