Un investigado por un altercado con un conocido cuyo vehículo golpeó en Tamariz de Campos

Un hombre ha sido investigado por la Guardia Civil como presunto responsables de un delito de lesiones y de daños leves en un vehículo que golpeó con un palo tras un altercado con un conocido ocurrido en la localidad vallisoletana de Tamariz de Campos.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos se remontan al pasado sábado, día 31 de mayo, cuando se produjo un altercado en Tamariz de Campos entre dos individuos de nacionalidad extranjera. Según las investigaciones, la disputa comenzó cuando la víctima, que circulaba en su vehículo por una calle de la localidad, fue interceptada por el investigado, que portaba un palo y golpeó al vehículo.

Ante esta agresión, el conductor descendió del vehículo y ambos iniciaron una pelea física, hechos que requirieron la intervención de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios, que atendieron a los implicados y procedieron a recabar pruebas sobre lo sucedido.

Tras las correspondientes denuncias y la investigación policial, el pasado lunes, 2 de junio, se procedió a la investigación de uno de los participantes como presunto autor de un delito de lesiones y daños leves en vehículo. La Guardia Civil ha precisado que ambos implicados son extranjeros y conocidos entre sí, aunque no han querido desvelar el origen de sus conflictos previos.