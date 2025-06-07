Zamora, un lugar de atracción para la población 'silver' que busca mejorar su calidad de vida.

Publicado por Europa Press Zamora Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Zamora, a través de sus diferentes líneas de actuación, busca convertir su región en un referente europeo y un lugar de atracción para la población 'silver' que permita transformar el envejecimiento en una oportunidad de desarrollo.

También busca promover esta innovación en servicios y productos, lo cual se ha erigido como una demanda que "no ha pasado desapercibida" fuera de la provincia, tal y como muestra José, persona de 87 años, natural de Ciudad Real y que ha llegado a la capital del Duero con el objetivo de conocer de primera mano estos recursos, según ha explicado la institución provincial.

José se dedicó toda la vida a la formación vial en Ciudad Real capital y provincia y una vez jubilado, su vida, como la de la gran mayoría, ha cambiado con la pérdida de familiares, soledad no deseada, etc., pero sus ganas por revertir la situación pasan, precisamente, por Zamora.

"Escuché que Zamora es pionera en Europa a la hora de ayudar a los mayores y acompañarnos. Aquí se ofrece un servicio mucho más completo a lo que se ve en mi comunidad autónoma, por ejemplo", explica.

El proceso para llegar aquí al ser tan mayor y tener que coger el transporte ferroviario, y la jornada que vivió por la capital zamorana salieron a las "mil maravillas": "Solicité que me pudiesen recibir este día. Llamamos y recibí una atención excelente, de 20 sobre 10, para poder venir. Las compañeras me dijeron que en cuanto llegara desde Madrid, iba a estar como en casa, y así ha sido por su parte", afianza.

Durante toda la mañana, José probó los múltiples productos que ofrece el proyecto europeo DIH_SE, como es el 'home doctor', un sistema que monitoriza y vigila a los mayores en sus propias casas a través de sensores de movimiento colocados en sus muñecas; y las gafas de realidad virtual, con las que pueden realizar actividad física de una forma diferente y a través de esa experiencia inmersiva.

"Los productos son novedosos y muy interesantes para las personas que vamos cumpliendo años. Esto no se encuentra fácilmente en el mercado y, aunque nos cueste, es importante romper esa brecha digital", señala, al tiempo que asegura que hay que tener "interés por aprender y llevar la tecnología a nuestras vidas".