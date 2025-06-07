Cientos de moteros celebrarán el Día Nacional de la Moto en Arroyo, que homenajea a Ángel González Somoza

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Cientos de motoristas celebrarán este domingo, 8 de junio el Día Nacional de la Moto por décimo año consecutivo, en esta ocasión en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, donde se rendirá homenaje al que fuera primer presidente de la Asociación de Motoclubes de Valladolid, Ángel González Somoza.

Este Día Nacional de la Moto, que se celebra desde 2015 el segundo domingo de junio de cada año, volverá a reunir a los motoristas de la provincia de Valladolid, donde cada edición se celebra en una localidad, así como de otras provincias limítrofes que cada vez suman más participantes.

En esta ocasión lo que es una celebración en torno al mundo de las dos ruedas servirá también para recordar y rendir homenaje a Ángel González Somoza, integrante de varios motoclubes de Valladolid y primer presidente de la Asociación de Motoclubes de Valladolid, al que dedicó buena parte de su tiempo, al igual que a luchar por la mejora de la seguridad vial de los motociclistas junto a la Plataforma Motera por la Seguridad Vial.

La presentación de la jornada, que tuvo lugar en la Diputación de Valladolid, contó con la participación del presidente del Patronato Provincial de Turismo, Moisés Santana, y el vicepresidente de la Asociación de Motoclubes, Mariano Parellada, además de la presencia del presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

Mariano Parellada destacó el hecho de que Valladolid sea una de las pocas provincias que celebra el Día Nacional de la Moto desde 2015 de manera continuada desde 2015, ya que en España sólo en seis u ocho se produce un encuentro o una comida. Sin embargo, en Castilla y León sólo se celebra en Valladolid y con una jornada completa dedicada a este Día, que se instituyó el segundo domingo de junio por parte del Congreso de los Diputados tras varias peticiones de colectivos motoristas.

HOMENAJE Y REIVINDICACIÓN

Parellada, quien ha reconocido que le hubiera gustado más que fuera el "día nacional del motorista", ha recordado el inicio en Valladolid en 2015 y el paso por diferentes localidades de la provincia por las que va pasando este encuentro, que este año se celebra en Arroyo de la Encomienda, organizado siempre por la Asociación, que engloba a 17 motoclubes federados de la provincia y en el que han solicitado su entrada otros tres.

En el marco de la celebración, ha explicado, se tendrá un "sentido recuerdo" y homenaje a Ángel González Somoza, que fue el primer presidente de la Asociación, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en agosto del pasado año. Parellada considera que, aunque ya se le ha recordado en otros eventos, éste era "el momento más adecuado", por lo que se le nombrará, se le recordará con unas palabras y se entregará una placa a su familia.

En cuanto al programa, ha apuntado que casi se mantiene "inalterable" con respecto a ediciones anteriores, aunque sí se ha introducido un fin de fiesta con concierto y música y una consumición para los inscritos.

Mariano Parellada, que ha agradecido el apoyo y ayuda de la Diputación a través de Valladolid Avanza, espera que la participación se incremente y pueda llegar o superar los 500 participantes después de que en 2024 se pasara de los 400.

El evento tendrá, como es característico, una parte reivindicativa, que insistirá en las cuestiones "de siempre", ha explicado el vicepresidente de la Asociación, quien ha detallado que se trata de reivindicar y concienciar sobre la necesidad de convivir entre todos los usuarios de las diferentes vías de comunicación, ya que los motoristas en otras ocasiones son conductores de coche o peatones y es necesario que todos convivan en estos entornos.

Además, ha incidido en que hay muchas campañas dirigidas a los motoristas, pero no las hay sobre la necesidad de que haya más indicaciones en las carreteras o sobre lugares en mal estado, que afectan "sobremanera" a los motoristas, "parte débil" y "olvidada".

UNA DÉCADA

Por su parte, Santana ha incidido en los diez años que lleva celebrándose este Día, en los que el evento "ha crecido, ha evolucionado" y ha recorrido la provincia después de haberse celebrado en la capital en su primera edición y después en diversas localidades de la provincia, como Íscar, Viana o Tudela de Duero el año pasado.

"Esto demuestra el arraigo y la pasión que el mundo de la moto despierta en Valladolid", ha señalado el diputado, quien ha asegurado que la provincia es "señalada en todo el país entre los amantes de las dos ruedas, que en el mes de enero tienen la oportunidad de disfrutar de las concentraciones invernales más apasionantes y numerosas de Europa".

Santana ha reafirmado la "firme apuesta" de la Diputación por este encuentro anual, "una jornada fundamental para la provincia, no solo por su componente lúdico y de convivencia, sino también por el valor que añade al territorio, así como por su carácter reivindicativo".

Además, ha incidido en la ruta que se ha diseñado para evento, que permitirá visitar varios de los "impresionantes castillos" de la provincia, "uniendo" así la "pasión por la moto" con la "riqueza" del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

"Será una oportunidad magnífica para que los participantes disfruten de nuestras carreteras, de nuestros paisajes y de la majestuosidad de nuestras fortalezas como Montelaegre, Fuensaldaña y Torrelobatón, entre otros", ha asegurado.

Por otro lado, Moisés Santana ha recordado que el Día de la Moto es también una jornada reivindicativa, "un espacio donde los amantes de la moto pueden alzar su voz, compartir sus inquietudes y poner sobre la mesa las necesidades de este colectivo en la provincia".

A este respecto, ha asegurado que la Diputación está siempre abierta "a escuchar y a trabajar" por mejorar las condiciones para la práctica de este deporte y afición que comparten los 17 motoclubs que componen la Asociación, cuyo trabajo ha puesto de relieve.

PROGRAMA

La jornada, que tendrá un precio de inscripción de 6 euros para cada participante, contará con una campaña informativa y de sensibilización en la carretera a otros conductores, arrancará a las 9.30 con las inscripciones y un desayuno en la Plaza Juan Carlos I de Arroyo.

A partir de las 11.00 llegará el acto más emotivo que supondrá el 'Memorial Ángel González Somoza', en recuerdo de este conocido motorista en la provincia, junto a la lectura de un manifiesto.

A las 11.30 horas está prevista la salida de la ruta de banderas por las calles de Arroyo y, a patir de las 14.30 horas, una comida de hermandad tras la que se realizará una ruta por castillos de la provincia (a patir de las 17.00 horas) para finalizar la fiesta en el bar La Barbeeria de Arroyo de la Encomienda con música para los asistentes.