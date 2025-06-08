Mañueco responderá en las Cortes sobre la Conferencia de Presidentes, presupuestos, transporte y desequilibrios

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, responderá a los portavoces de la oposición en el pleno de las Cortes sobre la Conferencia de Presidentes, los presupuestos, los contratos para las concesiones de las rutas del transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León y por las desiguales de la Comunidad.

En el penúltimo pleno de las Cortes de este periodo de sesiones, la portavoz socialista quiere conocer los objetivos con los que acudió Fernández Mañueco a la Conferencia de Presidentes, que finalizó hoy en Barcelona sin acuerdos y con la petición de los presidentes del PP, entre ellos el de la Junta de Castilla y León, de elecciones.

Por su parte, el portavoz de Vox, David Hierro, pregunta por las condiciones propuestas por su grupo en relación a los Presupuestos y por qué no son aceptables para la Junta cuando sus homólogos de Vox de Valencia, Murcia y Baleares las han recogido y han llegado a un acuerdo.

En el turno de UPL-Soria Ya, el sorianista Ángel Ceña se interesa por los contratos del transporte por carretera y el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, en la rotación en el Grupo Mixto quiere saber la opinión del presidente en relación a sí se han corregido desequilibrios en esta legislatura.

En las preguntas a los consejeros, los socialistas se interesan por si se da respuesta a los problemas de León, por la prueba de acceso a la universidad, por la puesta en marcha de la figura de la enfermera escolar, por las obras en el centro de salud Ávila Norte, por el futuro del edificio Virgen del Mirón de Soria, entre otras, informa Ical.

Los procuradores de Vox preguntan por las medidas para impulsar el comercio, por el sector del cereal, por las medidas de seguridad en la plataforma Educacyl y por la planificación en carreteras y vías de comunicación.

La crisis de la planta azucarera de La Bañeza será una pregunta de UPL junto con la pérdida de empleo en León, Salamanca y Zamora por el ERE de Alcampo, mientras que Soria Ya se interesa por las obras en la carretera local entre Caltilruiz y Cerbón.

Por parte del Grupo Mixto, Francisco Igea pregunta a la Consejería de Familia por el cumplimiento de las propuestas de resolución del pasado debate de política general relativas a su departamento y Pablo Fernández si cree la Junta que representa a todos los castellanos y leoneses.

Además, como último punto del orden del día, el Grupo Socialista presenta la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en Castilla y León, registrada el pasado 20 de diciembre y presentada por su entonces portavoz Luis Tudanca y el portavoz sectorial Miguel Hernández.

La nueva portavoz del grupo, Patricia Gómez, recordó que Castilla y León es la única comunidad sin una norma para este colectivo y se preguntó que se verá “dónde se posiciona” el PP, una vez que no tiene de socio a Vox o si era “una excusa” su alianza con “la ultraderecha” para no aprobar esta ley.