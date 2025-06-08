PSOE critica a Mañueco por hacer "el carnaval" en Madrid mientras El Bierzo clama por la sanidad: "No tienen vergüenza"

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha criticado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se haya ido a hacer "el carnaval" en la manifestación del PP en Madrid mientras los ciudadanos de El Bierzo (León) reclama una sanidad pública "digna".

"No tienen vergüenza", ha aseverado en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la manifestación convocada por OncoBierzo para reclamar a la Junta mejoras en la sanidad pública del Bierzo.

Rubio ha defendido, en este sentido, que en esta jornada la "obligación de todos los representantes públicos" es estar con los vecinos de El Bierzo y no "en ningún otro sitio haciendo el carnaval", en referencia a la concentración contra el Gobierno convocada por el PP en Madrid bajo el lema 'Mafia o democracia', a la que ha asistido Fernández Mañueco.

"¿Dónde está el presidente Mañueco? ¿Dónde está el presidente de todas y de todos los ciudadanos de Castilla y León? ¿Está en Madrid haciendo qué? ¿Hablando de mafia o democracia? ¿Por qué no hablamos de mafia o radioterapia? Porque si ellos, desde luego, tienen que elegir, van a elegir mafia", ha apostillado al respecto, para señalar que en Castilla y León los casos de corrupción "asolan" al PP con la Perla Negra, la trama Púnica, Enredadera o la Eólica.

Asimismo, ha advertido sobre la situación de la sanidad pública en El Bierzo, por cuyo hospital pasaron 23 oncólogos diferentes en 2024, lo que considera "intolerable" porque, tal y como ha señalado, los enfermos que padecen cáncer no pueden tener un seguimiento de un mismo profesional.

En este contexto, ha acusado a la Junta de tener "totalmente abandono" al Hospital del Bierzo, cuya infraestructura también es de "tercera" en comparación con hospitales como el de León u otras capitales de provincia.

"No podemos permitir que en el 2025 un ciudadano, dependiendo de su código postal, tenga unas garantías sanitarias u otras", ha clamado Rubio, para avanzar que en el próximo Pleno el PSOE preguntará sobre la situación en la provincia de León.

Por otro lado, ha pedido a Mañueco que convoque elecciones en la Comunidad para que los ciudadanos pueden elegir "un representante que se preocupe" por ellos porque él "ya ha demostrado claramente que no sabe gestionar" y "no defiende los intereses" de los castellanoleoneses.