Más de 360 parejas de garzas nidificaron en Castilla y León en 2024, con el martinete común como la más abundante

El censo regional de garzas coloniales realizado en 2024 ha contabilizado entre 335 y 362 parejas de garzas nidificantes repartidas en 20 enclaves de la Comunidad, con el martinete común como la más abundante y el avetoro común como la especie más amenazada.

El seguimiento, reaalizado por agentes medioambientales, celadores de Medio Ambiente, técnicos de los Servicios Territoriales y personal técnico de la Fundación del Patrimonio Natural, ha observado a las especies reproductoras más escasas en la región, como la garcilla bueyera, la garceta común y la garza imperial, además de incluir registros de la espátula común y el avetoro.

Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en un comunicado recogido por Europa Press, de las nueve especies europeas, seis se reproducen de forma habitual en Castilla y León.

MARTINETE COMÚN, ESPECIE MÁS ABUNDANTE

Durante los trabajos, en el marco del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León, se ha confirmado que el martinete común es la especie más abundante, con entre 134 y 142 parejas repartidas en cinco enclaves.

Le siguen la garza imperial, con entre 114 y 123 parejas en 13 localidades, y la garcilla bueyera, con entre 71 y 78 parejas en tres colonias. La garceta común se mantiene como la más escasa, con entre cinco y siete parejas detectadas.

Además, la espátula común continúa su proceso de expansión como especie reproductora en la Comunidad. De la primera reproducción registrada en 2006, con cinco parejas, se ha pasado en 2024 a entre 11 y 12 parejas repartidas en tres localidades de Salamanca y Zamora.

El avetoro común, la especie más amenazada del grupo, no ha registrado ningún territorio ocupado en el sur de León, donde se realizaron las prospecciones.

Los principales enclaves de cría identificados este año han sido el embalse de Tímulos, en Toro (Zamora), entre 85 y 95 parejas de cuatro especies; La Viuda, en el río Bernesga de León, entre 56 y 57 parejas de dos especies; y el entorno del embalse de Ricobayo, en Zamora, con entre 33 y 39 parejas de tres especies.

Por provincias, Zamora concentró el mayor número de parejas, entre 173 y 189; seguida de Palencia, entre 64 y 65; León, entre 56 y 59; Salamanca, entre 24 y 25; y Valladolid, entre 18 y 24. En Ávila, Burgos, Segovia y Soria no se localizaron parejas reproductoras de las especies objeto del seguimiento.

Según ha explicado la Consejería, las garzas y afines son consideradas indicadores del estado de salud de los ecosistemas acuáticos. Desde 2019 se realiza anualmente este censo regional, que permite conocer la evolución de sus poblaciones y orientar las estrategias de conservación de los humedales de Castilla y León.