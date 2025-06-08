El Lavalenguas de Valonsadero se salda con 4 trasladados al hospital y 15 positivos por alcohol o drogas

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

La jornada del Lavalenguas de Valonsadero (Soria), que se ha celebrado este sábado 7 de junio, se ha saldado con cuatro personas trasladadas al hospital, 75 atendidas por Cruz Roja y 15 conductores bajo los efectos del alcohol o drogas.

Desde las 7.00 horas se desplegaron 96 agentes de Guardia Civil de diferentes especialidades que llevaron a cabo labores preventivas mediante controles de seguridad ciudadana y vigilancia vial, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

El operativo se saldó así con 13 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Vial, seis por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, una por extranjería y la detección de 15 conductores que circulaban bajo los efectos de alcohol o drogas.

Por su parte, Cruz Roja atendió a un total de 75 personas, incluidos 15 heridos por los novillos. Por causas, 13 fueron alergias, dos cefalea, cuatro contusiones, tres erosiones, diez esguinces, una fractura, una hemorragias, 17 heridas, una luxación, cinco picaduras, dos quemaduras, tres traumatismos y 13 situaciones de otro tipo. Además, Cruz Roja trasladó a cuatro personas al hospital.

Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno ha indicado que se está investigando la autoría de un delito de lesiones y se tiene conocimiento de un robo con intimidación.