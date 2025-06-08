Mañueco dice “basta ya al peor Gobierno de la historia” y resalta que "no hay fontaneros suficientes en Ferraz para acallar el clamor de la calle"

El presidente del PPCyL encabeza la representación de Castilla y León en la concentración del Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, encabezó hoy la representación de la Comunidad en la manifestación convocada por el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para decir “basta ya al peor Gobierno de la historia” desde la plaza de España de Madrid.

Bajo el eslogan ‘Mafia o democracia’, miles de personas se concentraron desde las 11 de la mañana en el emplazamiento decidido por la dirección nacional del PP, donde el presidente de la formación en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que “el tiempo de la política mafiosa ha terminado".

“El cambio es imparable y no hay fontaneros suficientes en Ferraz para acallar el clamor de la calle”, apuntó a continuación Mañueco, que consideró que el Gobierno de Pedro Sánchez es ”agonizante" y que el “clamor” de la calle demuestra, a su juicio, que “no es un tema de siglas, es un tema de democracia, y por eso España hoy dice basta ya”, informa Ical.

Además, valoró la “importante” representación de Castilla y León en la manifestación, con una veintena de autobuses que trasladaron a cargos públicos, pero también con las “miles y miles de personas de todas las provincias de la Comunidad autónoma” que acudieron a la protesta contra el Gobierno. Y es que “todos tenemos nuestra responsabilidad, pero hoy estamos aquí para hablar de España y hacer ver que ese cambio no solo es necesario sino que es imparable”, concluyó Mañueco.

El acto en la plaza de España comenzó con las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, continuó con la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y finalizó con Alberto Núñez Feijoó, que destacó que no quería una concentración en la que las siglas del partido fueran protagonistas porque “esto va más allá de un partido y de unas siglas, tenemos que estar por encima y defender la democracia”.