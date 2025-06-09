Empleo y emprendimiento, a debate en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Emprendimiento y empleo. Esas son las dos claves que se debatirán este lunes en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León. Empleo y emprendimiento como base del futuro de Castilla y León, a partir de las oportunidades que se ofrecen para trabajar y para emprender.

Futuro y oportunidades que se verán y serán el eje central de la mesa de debate del Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León. Coloquio y debate que, moderado por el director de El Mundo CyL, Pablo Lago, sentará en la misma mesa a la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Leticia García; al director general de Fundación Personas, Daniel Clavero; al director gerente de la Fundación General de la Universidad de Burgos, Jorge Izquierdo; y a la directora de Esla Centros de Formación, Renata López.

Administración, Universidad, organizaciones sociales y centros de formación darán el punto de vista desde todos los ángulos sobre las oportunidades de empleo y de emprendimiento que se ofrecen y a las que se puede tener acceso en la Comunidad.

Emprendimiento para ese talento joven del que tiene y puede presumir Castilla y León y que debe contar con las oportunidades para poder desarrollarlo en la Comunidad.