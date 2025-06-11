Un ingeniero aeroespacial de la ULE, seleccionado como uno de los jóvenes profesionales con mayor proyección de España

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La red ‘Nova Talent’ hizo pública su lista ‘Nova 111’, que reconoce anualmente a los 111 profesionales de entre 25 y 35 años con mayor potencial en once sectores clave del panorama profesional español. En ella aparece el leonés Álvaro Sánchez Fernández, graduado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de León en 2018, que ha sido uno de los diez galardonados en la categoría de ‘Investments and Real Estate’.

Sánchez cursó el Grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de León entre 2014 y 2018. Durante su último año fue beneficiario de la beca Amicus, que le permitió completar su formación en la Universidad de Wisconsin-Green Bay. Tras ello, cursó de forma simultánea el Máster en Ingeniería Aeroespacial de la ULE y el Máster en Sistemas Espaciales en ISAE-Supaero (Francia), al tiempo que desarrolló prácticas en empresas como la Agencia Espacial Alemana o Thales Alenia Space (Francia) y se especializó en optimización de órbitas y control de satélites. Álvaro Sánchez también fue uno de los 30 estudiantes europeos seleccionados para participar en un programa de excelencia organizado por la Agencia Espacial Europea.

Desde hace más de tres años, Álvaro Sánchez trabaja en el banco americano Morgan Stanley como quantitative strategist, desarrollando modelos matemáticos y de análisis de datos aplicados a los mercados financieros. En paralelo, continúa vinculado a la ULE, donde lleva a cabo un doctorado en IA aplicada a finanzas. “Mi objetivo es seguir formándome en este campo y poder usar las nuevas tecnologías como la IA para democratizar las finanzas y hacer que cualquier persona pueda invertir sus ahorros a corto y largo plazo de manera efectiva y que no sea algo reservado exclusivamente para expertos en el sector o gente con alto poder adquisitivo”, señala.

Álvaro Sánchez explica que su paso por la ULE “fue clave para construir una base técnica sólida y acceder a oportunidades internacionales”. De ella destaca “la calidad del profesorado en la Escuela de Ingenierías, el enfoque práctico en asignaturas del grado y del máster, así como la posibilidad de realizar prácticas en la Academia Básica del Aire”.

Por encima de todo, el joven comenta que lo que más le marcó fue la calidad humana. “Conocí a brillantes compañeros, profesores y sobre todo a amigos que hoy siguen siendo parte de mi vida. También valoro muchísimo la flexibilidad que me ofreció la ULE para crecer. Pude irme a Estados Unidos, compaginar estudios internacionales, y ahora hacer el doctorado a distancia”.

De su beca Amicus en la Universidad de Wisconsin-Green Bay apunta que fue “una experiencia transformadora”. “No solo mejoré mi inglés, sino que pude aprovechar para viajar y acercarme más al mundo del espacio, conociendo a algunos de los que hoy en día son mis mejores amigos”, cuenta. Finalmente, Álvaro reconoce que la ULE ha sido una constante en su formación y afirma sentirse “muy afortunado”, porque le ha ofrecido siempre “libertad, apoyo y cercanía”.

El acto de entrega de los diplomas se celebró el pasado viernes en Madrid, en un evento organizado para la ocasión. “Este reconocimiento es una alegría enorme y una motivación para seguir aprendiendo y creciendo”, comenta Álvaro Sánchez, que añade que ha sido un honor “estar rodeado de personas tan brillantes. Sinceramente nunca me he considerado una persona con algún talento especial, pero sí alguien con una gran ética de trabajo y mucha determinación”.