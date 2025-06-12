Tudanca expresa su "pena" y pide "máximo respeto y decencia" para el PSOE: "A veces, todo es exactamente lo que parece"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El que fue secretario del PSOE en Castilla y León hasta el pasado mes de enero y actual senador autonómico por la Comunidad Autónoma, Luis Tudanca, ha expresado su "pena" por las últimas informaciones relativas a su partido y ha afirmado que el PSOE merece "el máximo respeto y la máxima decencia por todos los que están trabajando por el bien común y el servicio público".

Así se ha expresado Luis Tudanca a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' en la que el que fue secretario del PSOE de Castilla y León durante algo más de diez años defiende que lo primero en estos momentos es el país, después el partido y por último las personas.

"A veces, todo es exactamente lo que parece. Y no hay más que una solución", comienza Luis Tudanca su breve mensaje en 'X' en el que añade: "Primero el país, luego el partido y, por último, uno mismo. El PSOE se merece el máximo respeto y la máxima decencia por todos los que están trabajando por el bien común y el servicio público. Pena".