Ni perfumes ni licores: Le pillan robando siete latas de atún en un supermercado

Agentes de Policía Nacional y Local han detenido esta madrugada a un varón que había intentado robar de un céntrico supermercado de Valladolid siete latas de atún valoradas en 40 euros.

Los hechos se produjeron sobre las 01.00 horas, cuando la encargada del establecimiento, ubicado en la zona del Mercado del Val, vio como un hombre introducía varias latas de atún en una bolsa para posteriormente dirigirse a la salida pero sin pasar por caja.

En ese momento dio el alto al varón, nacido en 1987, que hizo caso omiso y trató de huir pero fue retenido por otro de los trabajadores del local que recibió un fuerte cabezazo en el pecho durante el forcejeo.

No obstante lograron retener al encausado hasta la llegada de los agentes de la Policía Municipal y, posteriormente, de la Nacional que fueron los encargados de llevarle a comisaría.